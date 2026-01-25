Alcaraz supera a Paul y aterriza en los cuartos de Australia

El español aumenta el nivel y vence al estadounidense por 7-6(6), 6-4 y 7-5 (en 2h 45m). Se enfrentará el martes al vencedor del duelo entre De Miñaur y Bublik

Carlos Alcaraz logró este domingo un billete para las semifinales del Open de Australia al imponerse por 7-6(6), 6-4 y 7-5 (en 2h 45m) a Tommy Paul. El número uno, de 22 años, firmó un partido muy completo frente al estadounidense, un rival duro de roer, y alcanzó por tercer curso seguido la cota que todavía se le resiste. No pudo en su día con Alexander Zverev ni luego con Novak Djokovic, dispuesto ahora a conseguirlo contra el vencedor del pulso entre el local Alex de Miñaur y Alexander Bublik, citados en la central al cierre de la jornada. Después de tres actuaciones sostenidas ante Adam Walton, Yannick Hanfmann y Corentin Moutet, el español metió una marcha más para acabar con la correosa réplica del norteamericano (28 años y 20º del mundo) y prolonga su escalada en el torneo, en el que aspira a cerrar el círculo del Grand Slam tras las conquistas de Roland Garros (2), Wimbledon (2) y el US Open (2).

