Alcaraz supera a Paul y aterriza en los cuartos de Australia
El español aumenta el nivel y vence al estadounidense por 7-6(6), 6-4 y 7-5 (en 2h 45m). Se enfrentará el martes al vencedor del duelo entre De Miñaur y Bublik
Carlos Alcaraz logró este domingo un billete para las semifinales del Open de Australia al imponerse por 7-6(6), 6-4 y 7-5 (en 2h 45m) a Tommy Paul. El número uno, de 22 años, firmó un partido muy completo frente al estadounidense, un rival duro de roer, y alcanzó por tercer curso seguido la cota que todavía se le resiste. No pudo en su día con Alexander Zverev ni luego con Novak Djokovic, dispuesto ahora a conseguirlo contra el vencedor del pulso entre el local Alex de Miñaur y Alexander Bublik, citados en la central al cierre de la jornada. Después de tres actuaciones sostenidas ante Adam Walton, Yannick Hanfmann y Corentin Moutet, el español metió una marcha más para acabar con la correosa réplica del norteamericano (28 años y 20º del mundo) y prolonga su escalada en el torneo, en el que aspira a cerrar el círculo del Grand Slam tras las conquistas de Roland Garros (2), Wimbledon (2) y el US Open (2).
[Noticia de última hora, en breve publicaremos la ampliación].
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.