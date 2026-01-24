Ir al contenido
TENIS | OPEN DE AUSTRALIA

Sinner sobrevive a la embestida del calor

El número dos, acalambrado y entre mareos, salva una situación límite ante Spizzirri gracias a la interrupción del juego por la elevada temperatura en Melbourne

Alejandro Ciriza
Alejandro Ciriza
Melbourne -
Se avecinaba y llegó. Como Carlos Alcaraz: a su manera. El calor abraza este sábado a Melbourne desde primera hora y estruja la musculatura de Jannik Sinner, el chico de las montañas que además del murciano, encuentra en la temperatura otro serio adversario. No es nueva la escena, verle como encalla, se agarrota, cojea y las pasa canutas. “No sé qué hacer…”, transmite a los miembros de su equipo cuando se acerca al colapso y Eliot Spizzirri le aprieta, sabedor de que las piernas del número dos no dan más de sí. Interviene, sin embargo, una regla salvadora para él. Con nombre y apellidos: Heat Extreme Policy.

[Noticia de última hora, en breve publicaremos la ampliación].

