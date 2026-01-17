Alcaraz, nueva era y un mismo sueño: Australia

Circunstancias de la vida, Carlos Alcaraz aterrizó el pasado domingo en Melbourne acompañado de su máximo rival, Jannik Sinner, pero sin la compañía de su hasta hace poco técnico, Juan Carlos Ferrero. El italiano sigue y seguirá siempre ahí, mientras que el valenciano digiere todavía una ruptura dolorosa que cerró un ciclo de siete años —hollada la cima y 24 títulos, seis de ellos grandes— y que sacudió de manera repentina un circuito que hasta ahora aguardaba con expectación las explicaciones del murciano, más allá del comunicado emitido el pasado 17 de diciembre. Habló Alcaraz en el marco de la jornada de atención a los medios y no quiso profundizar ni revelar detalle alguno, sino pasar página. “Es algo interno, algo nuestro”, precisó. Sencillamente, recalca, tenía que ser así.

La carrera del tenista, como la de todo deportista, responde a ciclos y el número uno entiende que el de él y Ferrero había finalizado de manera natural. “En la vida hay etapas que deben cerrarse”, sentenciaba el viernes. No lo percibe de la misma forma el preparador, quien tras confirmarse su salida del equipo deslizó una serie de diferencias en términos contractuales como origen de la separación profesional. Desde entonces, cada uno marcha por su lado, aunque Alcaraz asegura que la amistad no se ha roto y reiteró su agradecimiento. “Gracias a él, en gran parte, soy el jugador que soy hoy. Aprendí muchísimo, pero ambos decidimos cerrar ese capítulo en buenos términos. Sentimos que este era el momento. Lo decidimos mutuamente”, explicó.

A tenor de lo contado por Ferrero y por su reacción inmediata —“está muy jodido”, retrataba una persona cercana a él—, se deduce que la maniobra nació del lado del tenista, arropado ahora por un círculo prácticamente calcado al de siempre. En Melbourne le acompañan su padre y su hermano Álvaro, los allegados habituales y el mismo plantel preparatorio. Todos ellos son conscientes de que la sustitución comporta un riesgo, en tanto que un mal resultado en el primer grande de la temporada se asociaría a la ausencia del hasta ahora titular, al mismo tiempo que reforzaría la idea de aquellos que piensan que la mano izquierda de Samuel López, el elegido, requiere de otra pieza en el banquillo con relieve mediático (supercoach, en el argot).

Alcaraz, en la sala de conferencias. JOEL CARRETT (EFE)

A pesar del giro, a Alcaraz se le percibe en la misma línea de siempre, risueño y tranquilo, a la par que hambriento ante un objetivo que desde hace un año había señalado en rojo. Frente a la zozobra, el de El Palmar tiene a crecerse y lo que vislumbra por delante le estimula sobremanera. En el caso de coronarse el 1 de febrero, Alcaraz (22 años) se convertiría en el jugador más joven en la Era Abierta (a partir de 1968) que consigue reunir en la estantería los cuatro grandes trofeos. El estadounidense Donald Badge lo hizo con 22, pero eran otros tiempos (1938) y en la época moderna el más precoz ha sido hasta ahora Rafael Nadal, quien cerró el círculo con 24 años en 2010.

Al margen del mallorquín, solo Fred Perry, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic poseen el gran trébol del tenis, por lo que el murciano, amante de los retos, aborda este último con un extra de motivación. Pudo hacerlo el curso pasado, pero cayó en la trampa de un Nole que todavía acertaba a cortarle el ritmo a base de oficio. Sucedió otra vez en los cuartos, su límite en Melbourne. Hoy por hoy, esa maestría del serbio ya no es suficiente. El orden ha cambiado y después de repetir en Roland Garros, Wimbledon y el US Open, a doblete por escenario, Alcaraz confía en añadir próximamente otra muesca que le redimensionaría de nuevo en términos históricos.

Cita delicada

“Como ya dije, este es mi principal objetivo para este año”, afirmó. “Creo que he tomado buenas decisiones para llegar en forma [rodaje y más rodaje en Murcia, un par de exhibiciones luego y ningún torneo preparatorio] y estoy con hambre de título”, anticipa. “Tengo mucha confianza en las personas que me rodean ahora y todo ha ido muy bien. No hemos cambiado la rutina y seguimos con el mismo plan, pero intentando mejorar algunos aspectos específicos. Solo falta un miembro [Ferrero], el resto sigue igual”, completó el líder mundial, que en noviembre hacía ver que prefería vencer en Australia a conseguir otros dos majors en los tres escenarios restantes, como en 2025.

Samuel López y Alcaraz, en un entrenamiento. Graham Denholm (Getty Images)

Sin embargo, si la cifra ascendiera a tres, la historia tal vez cambiaría: “Claro, es que tres Grand Slams son tres Grand Slams… Debo pensar la respuesta con calma, lo responderé más adelante”. Y ahí, en el horizonte del paisaje, figura el nombre del local Adam Walton, su rival de la primera ronda. Se confrontarán el domingo, en el último turno de la jornada (hacia las 10.30 hora española). “Ya he jugado contra él [victoria en Queen’s] e intento ponerme en situación desde ya”, anticipa; “debutar en un primer partido y contra un australiano… La gente estará de su lado, eso seguro, pero yo tengo muchísimas ganas de empezar el torneo y la competición. He visto quién va un poco por mi lado [del cuadro], pero intento no prestarle demasiada atención”.

Pese a que la circunstancia no sea nueva, por el hecho de que cuatro de los ocho trofeos obtenidos la temporada pasada llegaron con López en el box, en solitario, Alcaraz afronta una cita delicada en la que ya no cuenta con la asesoría de Ferrero y se le juzgará en base al descarte. Lo asume él. Acostumbrado a romper esquemas, se impone mantener el tono de los últimos sin el sostén emocional ni la exigencia continuada del valenciano, el hombre que le apretaba y le sirvió de brújula para alcanzar la formidable versión de la actualidad. “Seguimos siendo amigos, tenemos una buena relación. Simplemente decidimos tomar caminos distintos”, cierra a las puertas de un examen mayúsculo.