Primera victoria en un grande de Rafa Jódar, otra prometedora bala del tenis español
El madrileño, de 19 años, vence al japonés Sakamoto tras casi cuatro horas y se presenta a la élite del tenis: 7-6 (6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3. Se enfrentará al checo Mensik
Después de casi cuatro horas de picar piedra, Rafa Jódar, llamado a ser uno de los escuderos de Carlos Alcaraz durante la próxima década, lanza la raqueta al aire y lo festeja con rabia. Aparentemente frío, ese corpachón esconde fuego. “¡Sííííí!”, vocifera el madrileño, feliz y enrachado. Tras sortear los tres compromisos de la fase previa, este martes da continuidad a la buena marcha y después de mucho correr y mucho sudar y mucho sufrir, demostrando que también es de mollera dura, firma una victoria (7-6 (6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3, tras 3h 51m) de alto valor simbólico: es la primera en la ATP y además en un grande. Se encontrará en la segunda estación con el checo Jakub Mensik, verdugo de Pablo Carreño (7-5, 4-6, 2-6, 7-6(1) y 6-3, en 4h 13m).
Ofrecía indicios Jódar en la base y se destapó en 2024 en Nueva York, donde se coronó en 2024 como júnior e hizo ver que detrás de esas formas longilíneas y esa decisión sobre la línea de fondo había buena materia primera. Lo certifica el último trimestre. A su prolífico paso por los challengers añadió un brillante desfile en el Masters de las promesas de Yeda, en noviembre, y ahora este despegue triunfal en las antípodas, marco de un episodio esperanzador. Ahí hay miga. Ahí hay tenista. ¿Hasta dónde llegará? Imposible de prever, pero nadie le quitará el gustazo: primer día en un major, primera victoria. Es decir, tras los pasos de Nadal y Alcaraz. Los ilustrísimos Djokovic o Federer no pueden decir lo mismo, vencidos ambos en su estreno.
Más que exigente este del madrileño, un chico de Leganés que después del chispazo neoyorquino prefirió formarse en Virginia (EE UU) a intentar meter directamente la cabeza en la élite. Bregado en esa liga, cantó tres bingos el curso pasado —triunfos en Hersonissos, Lincoln y Charlottesville— y, más horneado, más convencido, decidió lanzarse en este nuevo año a la aventura en solitario, sin el abrigo universitario. Por ahora, mejor que bien. Antes del aterrizaje en Melbourne pisó la final de Canberra y ahora pide paso: aquí, Jódar. Pero, ¿con qué se encontrarán aquellos y aquellas que ahora le descubren? Tallo de 1,90 y tiro tenso y plano por ambos costados; rectitud, disciplina y un molde adaptado a los tiempos. Los desvíos son inevitables.
[Noticia de última hora, en breve publicaremos la ampliación].
