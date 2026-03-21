El laboratorio con cuatro porteros de Luis de la Fuente

A Luis de la Fuente le ha ido creciendo estos últimos meses un dilema de los que trae la abundancia. Con el Mundial de EE UU, México y Canadá ya en el horizonte, el seleccionador vivía cómodo con su trío de porteros de confianza, Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Ahí tenía todo lo que necesitaba: talento fiable y equilibrio pacífico en el reparto de roles. Con ellos ganó la Eurocopa de 2024. Con ellos compitió hasta la final de la Nations League de 2025. Y mientras eso funcionaba iba emergiendo Joan García. Explotó la temporada pasada en el Espanyol, lo reclutó el Barça y con Hansi Flick certificó su solidez en la élite. Parecía listo para disputar uno de los tres lugares de guardameta en la selección. Discutía el equilibrio de los últimos tiempos.

De la Fuente lo vigilaba. Lo conocía bien de las categorías inferiores. Pero no pudo llamarle para los partidos de noviembre porque estaba recuperándose de una operación de menisco. Lo que sí hizo fue llamarle y transmitirle que contaba con él, que le esperaba. El calendario del fútbol internacional dictaba que la espera sería de al menos cuatro meses. Hasta ayer, el día en que el seleccionador reveló su última lista antes de la definitiva para el Mundial a través de un divertido vídeo con el cómico argentino Jero Freixas, para los amistosos contra Serbia (27 de marzo, 21.00 en Vila-real) y contra Egipto (31 de marzo, 21.00, estadio RCDE en Barcelona, la antigua casa del ahora meta del Barça). El técnico empezó a declamar la lista de elegidos, “Unai Simón, David Raya, Álex Remiro...”. Parecía lo de siempre. Pero después de una brevísima pausa siguió con la misma línea: “Joan García”. Cuatro porteros.

Se trata de algo que nunca había hecho, inusual en el ámbito de las selecciones, donde los torneos solo admiten tres. Incluso para cada uno de estos amistosos España tendrá que descartar a uno. Es raro, aunque también ayer Thomas Tuchel despachó una lista de Inglaterra con cinco guardametas. El plan para esta ventana es muy diferente. Llamó a 35 futbolistas que dividirá en dos concentraciones, la primera de las cuales estará dedicada a observar a un grupo de jugadores que conocen poco.

De la Fuente reclutó a 27. “Las costumbres, las normas, están para cambiarlas”, dijo en una comparecencia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. “Era el momento oportuno de tener a estos cuatro grandes porteros. Lo que está claro es que a día de hoy, con todo lo que puede pasar de aquí hasta junio [cuando empieza el Mundial], son los cuatro porteros de donde podemos sacar los tres que pueden ser convocados”. Tanto la Copa del Mundo como los dos amistosos de los próximos días admiten solo tres guardametas. “La primera idea que teníamos para convocarlos es porque queremos verlos, por la importancia que damos a la convivencia. Aunque los conocemos, era importante que estuvieran juntos con nosotros”.

De la Fuente cree que introducirlos juntos en el laboratorio de Las Rozas puede resultar útil no solo para ayudarle a tomar la decisión definitiva a finales de mayo o principios de junio, sino que puede tener efectos beneficiosos para los jugadores: “Por convivencia, entrenamiento, exigencia, competencia... Van a sacar lo mejor de ellos mismos y a hacerse mejores. Eso es muy bueno para nosotros”.

No es la primera vez que Joan García entra en los planes del seleccionador: “Lo conocemos de hace mucho tiempo. Ha sido internacional sub-21 conmigo hace cinco años. Es un grandísimo portero, de los mejores que hay en el mundo”, dijo. Su edad, 24 años, añade un escalón de profundidad al catálogo de guardametas en la órbita de la selección. Unai Simón tiene 28 y Raya y Remiro, 30.

La innovación del experimento de los cuatro porteros, no tan extrema como la de los 35 jugadores de Tuchel, es la primera de otras que esbozó De la Fuente: “De cara al Mundial, seguramente veamos algunas cosas diferentes, porque es un Mundial muy atípico, muy singular, y nos da la idea para tomar decisiones que seguramente no habríamos tomado hasta ahora, pero que creemos que van a ser convenientes y acertadas de cara al Mundial. Y esta es el principio de una de ellas”.

Otra novedad fue la inclusión del central del Arsenal de 21 años Christian Mosquera, que estaba siendo tentado por la federación de Colombia, el país de sus padres. Incluirle en la lista supuso una alegría para De la Fuente: “Es un poco la ratificación de lo que hemos comentado en otras ocasiones, de futbolistas que están comprometidos con la selección española, que juegan en todas las categorías inferiores. Y que quiere jugar con España. Eso es una gran noticia, y además está haciéndolo muy bien en el Arsenal”.

Más novedad es el extremo de Osasuna Víctor Muñoz, que desde juveniles creció en Valdebebas, siempre fuera del radar de la federación. No pasó por ninguna de las inferiores. “Nos permite verle en esta singularidad que es la competición de selecciones, de máxima exigencia, de máximo nivel. En sus clubes seguramente no tienen esta presión y queremos verles cómo reaccionan”.