Fútbol
La Liga

Jornada 27 de La Liga: resultados y resúmenes de los partidos

El Real Madrid visita al Celta, el Barcelona al Athletic y el Atlético recibe en casa a la Real Sociedad

Marcus Rashford lucha por el balón con Santiago Mouriño en el partido entre Barcelona y Villarreal.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
El País
El País
Madrid -

LaLiga va llegando poco a poco a su fin con la celebración de la jornada 27. El Real Madrid, obligado a ganar para seguir teniendo opciones al título, visita al Celta, el Barcelona al Athletic y el Atlético recibe en casa a la Real Sociedad, un preludio de lo que será la final de la Copa del Rey.

Celta - Real Madrid (viernes 7, 21.00, Movistar+)

Celta CEL
Real Madrid RMA
Movistar LaLiga

Los blancos necesitan los tres puntos en Balaídos para poner fin a la mala racha que están protagonizando en LaLiga, donde han perdido sus dos últimos partidos y para no descolgarse de la competición.

Osasuna - Mallorca (sábado 8, 14.00, Movistar+)

Osasuna OSA
Mallorca MLL
Movistar LaLiga

Los rojillos quieren los tres puntos para acercarse a puestos europeos mientras que los de Demichelis buscarán la victoria para salir del descenso.

Levante - Girona (sábado 8, 16.15, Movistar+)

Levante LEV
Girona GIR
Movistar LaLiga

El conjunto granota necesita la victoria para encarrilar su salida del descenso mientras que el Girona busca asaltar el Ciutat de Valencia para asentarse lejos de la zona peligrosa de la tabla.

Atlético - Real Sociedad (sábado 8, 18.30, Movistar+)

Atlético ATM
R. Sociedad RSO
Movistar LaLiga

Ensayo de lo que será la final de la Copa del Rey. El Atlético quiere seguir en puestos de Champions y la Real acercarse a los puestos europeos.

Athletic - Barcelona (sábado 8, 21.00, Movistar+)

Athletic ATH
Barcelona BCN
Movistar LaLiga

Los leones quieren dar una alegría a su afición tras la eliminación de Copa del Rey, mientras que los azulgranas necesitan ganar para seguir manteniendo distancia respecto al Real Madrid.

Villarreal - Elche (domingo 9, 14.00, Teledeporte)

Villarreal VLL
Elche ELC
Movistar LaLiga

El Villarreal quiere seguir tercero en la clasificación, mientras que el Elche, a dos puntos del descenso, quiere escapar de la zona baja de la tabla.

Getafe - Betis (domingo 9, 16.15, Movistar+)

Getafe GET
Betis BET
Movistar LaLiga

El conjunto azulón quiere seguir con las buenas sensaciones tras la victoria a domicilio ante el Real Madrid y el Betis quiere seguir en puestos europeos.

Sevilla - Rayo (domingo 9, 18.30, Movistar+)

Sevilla SEV
Rayo RAY
Movistar LaLiga

El Rayo busca su segunda victoria consecutiva en LaLiga a costa de un Sevilla que ha ganado uno de sus últimos cinco partidos.

Valencia - Alavés (domingo 9, 21.00, Movistar+)

Valencia VAL
Alavés ALA
Movistar LaLiga

Duelo directo por salir del descenso. El Alavés, a tres puntos de él, está obligado a ganar, mientras que el Valencia, a cinco, con los tres puntos pondría tierra de por medio.

Espanyol - Oviedo (lunes 10, 21.00, Movistar+)

El conjunto periquito necesita ganar para acercarse de nuevoa los puestos europeos, mientras que el Oviedo tiene que hacerse con los tres puntos para apurar sus opciones de salvarse.

