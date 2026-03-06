Jornada 27 de La Liga: resultados y resúmenes de los partidos

Marcus Rashford lucha por el balón con Santiago Mouriño en el partido entre Barcelona y Villarreal.

El Real Madrid visita al Celta, el Barcelona al Athletic y el Atlético recibe en casa a la Real Sociedad

LaLiga va llegando poco a poco a su fin con la celebración de la jornada 27. El Real Madrid, obligado a ganar para seguir teniendo opciones al título, visita al Celta, el Barcelona al Athletic y el Atlético recibe en casa a la Real Sociedad, un preludio de lo que será la final de la Copa del Rey.

Celta - Real Madrid (viernes 7, 21.00, Movistar+)

Los blancos necesitan los tres puntos en Balaídos para poner fin a la mala racha que están protagonizando en LaLiga, donde han perdido sus dos últimos partidos y para no descolgarse de la competición.

Osasuna - Mallorca (sábado 8, 14.00, Movistar+)

Los rojillos quieren los tres puntos para acercarse a puestos europeos mientras que los de Demichelis buscarán la victoria para salir del descenso.

Levante - Girona (sábado 8, 16.15, Movistar+)

El conjunto granota necesita la victoria para encarrilar su salida del descenso mientras que el Girona busca asaltar el Ciutat de Valencia para asentarse lejos de la zona peligrosa de la tabla.

Atlético - Real Sociedad (sábado 8, 18.30, Movistar+)

Ensayo de lo que será la final de la Copa del Rey. El Atlético quiere seguir en puestos de Champions y la Real acercarse a los puestos europeos.

Athletic - Barcelona (sábado 8, 21.00, Movistar+)

Los leones quieren dar una alegría a su afición tras la eliminación de Copa del Rey, mientras que los azulgranas necesitan ganar para seguir manteniendo distancia respecto al Real Madrid.

Villarreal - Elche (domingo 9, 14.00, Teledeporte)

El Villarreal quiere seguir tercero en la clasificación, mientras que el Elche, a dos puntos del descenso, quiere escapar de la zona baja de la tabla.

Getafe - Betis (domingo 9, 16.15, Movistar+)

El conjunto azulón quiere seguir con las buenas sensaciones tras la victoria a domicilio ante el Real Madrid y el Betis quiere seguir en puestos europeos.

Sevilla - Rayo (domingo 9, 18.30, Movistar+)

El Rayo busca su segunda victoria consecutiva en LaLiga a costa de un Sevilla que ha ganado uno de sus últimos cinco partidos.

Valencia - Alavés (domingo 9, 21.00, Movistar+)

Duelo directo por salir del descenso. El Alavés, a tres puntos de él, está obligado a ganar, mientras que el Valencia, a cinco, con los tres puntos pondría tierra de por medio.

Espanyol - Oviedo (lunes 10, 21.00, Movistar+)

El conjunto periquito necesita ganar para acercarse de nuevoa los puestos europeos, mientras que el Oviedo tiene que hacerse con los tres puntos para apurar sus opciones de salvarse.