La calidad del Villarreal se impone a un ineficaz Elche

La calidad del Villarreal se impuso este domingo en La Cerámica a un Elche que domina la posesión de los partidos, pero que sufre una gran ineficacia de cara a puerta. A esto se le añade que el equipo de Sarabia es el único que no ha ganado a domicilio (cuatro empates y nueve derrotas) y que tampoco ha sumado de tres en este 2026. Dos zarpazos de Buchanan y Mouriño en el primer tiempo dieron ventaja a los de Marcelino, que siguen sin cerrar los encuentros con tranquilidad tras sufrir en los minutos finales después de un gol de cabeza de André da Silva en el 82.

VLL Villarreal 2 Luiz Júnior, Rafa Marín, Santiago Mouriño, Sergi Cardona, Pau Navarro (Renato Veiga, min. 74), Santi Comesaña (Dani Parejo, min. 74), Tajon Buchanan (Alfon González, min. 64), Pape Gueye (Thomas Partey, min. 74), Alberto Moleiro (Gerard Moreno, min. 64), Georges Mikautadze y Nicolas Pépé ELC Elche 1 Matías Dituro, David Affengruber, Léo Pétrot, Victor Chust, Aleix Febas (Gonzalo Villar, min. 67), Germán Valera, Grady Diangana (Martim Neto, min. 58), Marc Aguado (Federico Redondo, min. 67), Buba Sangaré (Josan, min. 67), Álvaro Rodríguez y Rafa Mir (André Silva, min. 76) Goles 1-0 min. 30: Tajon Buchanan. 2-0 min. 40: Santiago Mouriño. 2-1 min. 81: André Silva Arbitro Victor García Verdura

Tarjetas amarillas Alberto Moleiro (min. 42), Martim Carvalho Neto (min. 73), André Silva (min. 95)

El inicio del encuentro fue enérgico con un Elche muy ofensivo y que dominó la pelota ante un Villarreal que esperaba agazapado en su campo esperando a salir a la contra. Ya había avisado Marcelino en la previa del partido: “La forma de jugar indica que va a ser un partido donde el Elche tendrá más posesión, pero habrá alternativas e idas y vueltas”. Acertó de lleno. Luiz Junior tuvo que intervenir en dos ocasiones en los primeros minutos. Una de ellas decisiva tras un despeje de Pau Navarro que se dirigía hacia su propia portería.

Con el paso de los minutos la contienda se convirtió en un monólogo ilicitano y Álvaro Rodríguez tendría la primera ocasión clara en el minuto 19. Gueye perdió el balón ante la presión de Rafa Mir —al que Sarabia dio la titularidad pese al revuelo de esta semana tras la petición de la Fiscalía de 10 años y medio de prisión para el futbolista por un delito de agresión sexual y otro de lesiones—, este se la dio a Álvaro Rodríguez que, presionado por Pau Navarro, disparó por encima del larguero. El Elche avisaba y seguía empujando hacia arriba ante un Villarreal que no conseguía cruzar la línea de mediocampo. Los ilicitanos insistían por el carril derecho donde Buba Sangaré —que estrenaba titularidad— hacía mucho daño a la zaga grogueta.

Pero la falta de eficacia del Elche se tradujo en problemas cuando el Villarreal empezó a carburar a la media hora de partido. Primero avisó Mikautadze, que se fabricó él solo una jugada. Recibió en el pico del área de la banda izquierda, fue sorteando rivales con una conducción horizontal y sacó un disparó que salvó Dituro. Y en la siguiente acción, llegó el primero del submarino amarillo. Gueye cambió la orientación del juego hacia la banda derecha donde recibió Buchanan. El canadiense dribló a Germán Valera con dos amagos y sacó un cañonazo por arriba al primer palo donde nada pudo hacer Dituro. Un mínimo espacio y el equipo de Marcelino te hace un roto.

Intentó reponerse el elenco de Eder Sarabia pero, de nuevo, otro hachazo del Villarreal ante una frágil defensa ilicitana que se quebró tras el primer tanto. Pase milimétrico de Comesaña a Mouriño que recibió solo en el área y, con un disparo similar al de Buchanan, batió a Dituro. Dos golpetazos en 10 minutos le sirvieron a los de Marcelino para marcharse con un colchón al descanso.

La vuelta de los vestuarios se tradujo en el dominio claro del Villarreal. Los de Marcelino buscaban cerrar el partido con un tercer gol, pero se estrellaron en varias ocasiones con Dituro. El Elche supo sobrevivir el asedio del equipo groguet y comenzó a hilvanar jugadas ante un Villarreal que comenzó a dejarse llevar en el encuentro. Y en el 82 llegó el tanto de la esperanza para los ilicitanos. Centró desde la esquina Neto y André da Silva, que apenas cinco minutos sobre el césped, cabeceó en el primer palo para superar a Luiz Junior y meter el miedo en el cuerpo a La Cerámica. Sin embargo, la ineficacia se volvió a apoderar del Elche, que no pudo rescatar un punto finalmente.

El Villarreal, pese a una victoria que le acerca cada vez más a asegurar los puestos de Champions, sufrió una nueva baja en el centro de la zaga. Pau Navarro se suma a la lista de lesionados en esa zona delicada para los castellonenses tras perder este curso a Foyth, a Kambwala y a Logan Costa. Marcelino encara la recta final de Liga con solo dos fichas: Renato Veiga y Rafa Marín.