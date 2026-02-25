Ir al contenido
Fútbol
Champions League

Real Madrid-Benfica: horario y dónde ver el partido de la Champions League

Los de Arbeloa cuentan con la ventaja del 0-1 logrado en la ida en Lisboa

Vinicius sonríe en el último entrenamiento del Real Madrid previo al duelo contra el Benfica. Javier Lizón (EFE)
El País
El País
El Real Madrid recibe al Benfica en un partido marcado por el presunto episodio racista entre Prestianni y Vinicius en el partido de ida, celebrado en Lisboa. Prestianni no jugará el choque al estar sancionado de manera preventiva. El equipo español cuenta con la ventaja de 0-1 lograda en esa ida, gracias a un gran gol de Vinicius. El Madrid es el favorito para pasar a los octavos de final, aunque tiene algunos problemas, como las molestias de Mbappé.

Horario y dónde ver el Madrid-Benfica

Real Madrid RMA
Benfica BEN
Movistar Liga de Campeones

El partido entre el Madrid y el Benfica se juega a las 21.00 horas y se podrá ver en Movistar Liga de Campeones. También en Movistar Plus (dial 7).

Resto de la jornada

Atalanta-Dortmund

Atalanta ATA
B. Dortmund BDO
Movistar Liga de Campeones

Juventus-Galatasaray

Juventus JUV
Galatasaray GAL
Movistar Liga de Campeones

PSG-Mónaco

PSG PSG
Mónaco MON
Movistar Liga de Campeones

Archivado En

_

