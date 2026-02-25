Real Madrid-Benfica: horario y dónde ver el partido de la Champions League

Los de Arbeloa cuentan con la ventaja del 0-1 logrado en la ida en Lisboa

El Real Madrid recibe al Benfica en un partido marcado por el presunto episodio racista entre Prestianni y Vinicius en el partido de ida, celebrado en Lisboa. Prestianni no jugará el choque al estar sancionado de manera preventiva. El equipo español cuenta con la ventaja de 0-1 lograda en esa ida, gracias a un gran gol de Vinicius. El Madrid es el favorito para pasar a los octavos de final, aunque tiene algunos problemas, como las molestias de Mbappé.

Horario y dónde ver el Madrid-Benfica

El partido entre el Madrid y el Benfica se juega a las 21.00 horas y se podrá ver en Movistar Liga de Campeones. También en Movistar Plus (dial 7).

Más información Prestianni viaja y Mourinho calla antes del Real Madrid - Benfica embarrado por la acusación de racismo

Resto de la jornada

Atalanta-Dortmund

Juventus-Galatasaray

PSG-Mónaco