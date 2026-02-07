La Liga suspende el Sevilla-Girona por el temporal en Andalucía

El club andaluz pidió la cancelación del partido, que se jugará este domingo (16.15), por los efectos de la borrasca Marta y ante el riesgo que podrían asumir sus seguidores con desplazamientos desde diferentes puntos de la provincia

La Liga ha suspendido el Sevilla-Girona después de la petición del conjunto andaluz, que alude a los efectos de la borrasca Marta y teme que suponga un riesgo añadido para sus seguidores si se desplazan al partido. El encuentro estaba previsto para las 18.30 de este sábado. El Sevilla, al mismo tiempo, pidió a la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno, los organismos competentes en Emergencias y Seguridad en la capital andaluza, que solicitaran la suspensión del encuentro a la Liga por la peligrosa situación que afectaba a muchos de sus aficionados, que se desplazan desde distintos puntos de la provincia de Sevilla. El partido se jugará este domingo a las 16.15.

Tras una reunión celebrada a mediodía y después de atender los informes de los organismos correspondientes, La Liga ha procedido a la cancelación del choque entre el Sevilla y el Girona. No se trata, en este caso, de un problema con el terreno de juego, porque el césped del Sánchez Pizjuán dispone de un excelente drenaje y estaba aguantando bien las persistentes lluvias que están cayendo sobre Sevilla y toda su provincia, así como toda Andalucía, desde primera hora de la mañana. Sevilla se encuentra bajo aviso naranja de la AEMT hasta las 17.00 horas y estará en amarillo a la hora de la disputa del choque. La Liga ha accedido a pesar de que solo suspende partidos por avisos de Alerta Roja meteorológica.

Son ya dos, por lo tanto, los partidos que se han suspendido en esta jornada 22ª de Primera División después de que tampoco se juegue el duelo entre el Rayo Vallecano y el Oviedo. En este caso, en cambio, más que las lluvias, la causa que ha llevado a la suspensión del partido es el pésimo estado del terreno de juego y de las instalaciones del estadio vallecano.

En Andalucía, hay ya 11.000 personas desalojadas de sus hogares de forma preventiva y no se descartan nuevas evacuaciones con las nuevas lluvias. Con el terreno saturado, los ríos corren con fuertes crecidas, que también alimentan los desembalses de los pantanos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dicho que preocupa el Guadalquivir en varios puntos, entre ellos a su paso por Córdoba, donde duplica con creces el nivel de alerta máxima, “y a la espera de Marta”. En la provincia de Sevilla es especialmente delicada la situación en localidades como Lora del Río o Coria del Río.