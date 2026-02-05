Betis - Atlético de Madrid: horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey
Tercero y quinto de LaLiga se enfrentan en la Cartuja por un hueco en semifinales en la Copa del Rey
Real Betis y Atlético de Madrid se enfrentan en La Cartuja por un hueco en las semifinales de la Copa del Rey. Los de Simeone llegan con dudas, tras perder en Champions contra el Bodo Glimt y de empatar en LaLiga contra el penúltimo clasificado, el Levante. Los de Pellegrini también están en un momento irregular, habiendo conseguido siete puntos de los últimos 15 posibles en el campeonato doméstico. En el único partido que se han enfrentado esta temporada, los rojiblancos se impusieron en Sevilla por 0-2.
Horario y dónde ver el partido de cuartos de final entre Betis y Atlético de Madrid
El encuentro comienza a las 21:00 y se podrá ver a través de Movistar +.
