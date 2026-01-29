Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Europa League

Europa League: horario y dónde ver todos los partidos de la última jornada de la fase de liga

El Betis y el Celta, ya clasificados, buscan meterse entre los ocho primeros para evitar el ‘play-in’

Europa League: horario y dónde ver todos los partidos de la última jornada de la fase de liga
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Llega la última jornada de la fase de liga de la Europa League donde se disputarán 18 encuentros a la vez. El Betis y el Celta, ya clasificados, buscan meterse entre los ocho primeros para evitar jugar la ronda eliminatoria del play-in y entrar directamente en los octavos de final. Los de Pellegrini reciben en casa al Feyenoord y los de Giráldez viajan hasta Belgrado (Serbia) para medirse ante el Estrella Roja.

Betis - Feyenoord (21.00, Movistar+)

Betis BET
Feyenoord FEY

El Betis no pudo certificar su presencia entre los ocho primeros en la pasada jornada tras caer en Grecia ante el PAOK por 2-0. Los de Pellegrini deben ganar para estar en el top-8 y evitar la ronda eliminatoria del play-in y reciben a un Feyenoord que tiene muy complicado acceder a esa ronda al encontrarse con solo seis puntos.

Estrella Roja - Celta (21.00, Movistar+)

E. Roja ESR
Celta CEL

El Celta certificó su presencia en la siguiente ronda de la Europa League tras ganar en casa al Lille por 2-1 con diez jugadores. Los de Giráldez, sin embargo, no se conforman y quieren evitar el play-in para acceder directamente a los octavos de final de la competición. A diferencia del Betis, dependen de los resultados de otros partidos aunque consigan los tres puntos en Belgrado ante el Estrella Roja, que también tratará de meterse en ese top-8 tan preciado.

Resto de partidos

Midtjylland - Dinamo Zagreb; Lyon - PAOK; Ludogorets - Niza; Steaua Bucarest - Fenerbahçe; Aston Villa - Salzburgo; Maccabi Tel Aviv - Bolonia; Nottingham Forest - Ferencvaros; Basilea - Viktoria Plzen; Lille - Friburgo; Panathinaikos - Roma; Go Ahead Eagles - Braga; Oporto - Rangers; Genk - Malmoe; Celtic - Utrecht; Sturm Graz - Brann; Stuttgart - Young Boys.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_