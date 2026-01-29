Europa League: horario y dónde ver todos los partidos de la última jornada de la fase de liga
El Betis y el Celta, ya clasificados, buscan meterse entre los ocho primeros para evitar el ‘play-in’
Llega la última jornada de la fase de liga de la Europa League donde se disputarán 18 encuentros a la vez. El Betis y el Celta, ya clasificados, buscan meterse entre los ocho primeros para evitar jugar la ronda eliminatoria del play-in y entrar directamente en los octavos de final. Los de Pellegrini reciben en casa al Feyenoord y los de Giráldez viajan hasta Belgrado (Serbia) para medirse ante el Estrella Roja.
Betis - Feyenoord (21.00, Movistar+)
El Betis no pudo certificar su presencia entre los ocho primeros en la pasada jornada tras caer en Grecia ante el PAOK por 2-0. Los de Pellegrini deben ganar para estar en el top-8 y evitar la ronda eliminatoria del play-in y reciben a un Feyenoord que tiene muy complicado acceder a esa ronda al encontrarse con solo seis puntos.
Estrella Roja - Celta (21.00, Movistar+)
El Celta certificó su presencia en la siguiente ronda de la Europa League tras ganar en casa al Lille por 2-1 con diez jugadores. Los de Giráldez, sin embargo, no se conforman y quieren evitar el play-in para acceder directamente a los octavos de final de la competición. A diferencia del Betis, dependen de los resultados de otros partidos aunque consigan los tres puntos en Belgrado ante el Estrella Roja, que también tratará de meterse en ese top-8 tan preciado.
Resto de partidos
Midtjylland - Dinamo Zagreb; Lyon - PAOK; Ludogorets - Niza; Steaua Bucarest - Fenerbahçe; Aston Villa - Salzburgo; Maccabi Tel Aviv - Bolonia; Nottingham Forest - Ferencvaros; Basilea - Viktoria Plzen; Lille - Friburgo; Panathinaikos - Roma; Go Ahead Eagles - Braga; Oporto - Rangers; Genk - Malmoe; Celtic - Utrecht; Sturm Graz - Brann; Stuttgart - Young Boys.
