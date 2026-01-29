Europa League: horario y dónde ver todos los partidos de la última jornada de la fase de liga

Llega la última jornada de la fase de liga de la Europa League donde se disputarán 18 encuentros a la vez. El Betis y el Celta, ya clasificados, buscan meterse entre los ocho primeros para evitar jugar la ronda eliminatoria del play-in y entrar directamente en los octavos de final. Los de Pellegrini reciben en casa al Feyenoord y los de Giráldez viajan hasta Belgrado (Serbia) para medirse ante el Estrella Roja.

El Betis no pudo certificar su presencia entre los ocho primeros en la pasada jornada tras caer en Grecia ante el PAOK por 2-0. Los de Pellegrini deben ganar para estar en el top-8 y evitar la ronda eliminatoria del play-in y reciben a un Feyenoord que tiene muy complicado acceder a esa ronda al encontrarse con solo seis puntos.

El Celta certificó su presencia en la siguiente ronda de la Europa League tras ganar en casa al Lille por 2-1 con diez jugadores. Los de Giráldez, sin embargo, no se conforman y quieren evitar el play-in para acceder directamente a los octavos de final de la competición. A diferencia del Betis, dependen de los resultados de otros partidos aunque consigan los tres puntos en Belgrado ante el Estrella Roja, que también tratará de meterse en ese top-8 tan preciado.

Midtjylland - Dinamo Zagreb; Lyon - PAOK; Ludogorets - Niza; Steaua Bucarest - Fenerbahçe; Aston Villa - Salzburgo; Maccabi Tel Aviv - Bolonia; Nottingham Forest - Ferencvaros; Basilea - Viktoria Plzen; Lille - Friburgo; Panathinaikos - Roma; Go Ahead Eagles - Braga; Oporto - Rangers; Genk - Malmoe; Celtic - Utrecht; Sturm Graz - Brann; Stuttgart - Young Boys.