El Betis se estrella ante el PAOK

El Betis se complicó su gran trayectoria en la Liga Europa con una justa derrota ante el PAOK, que lo superó en la segunda mitad después de un primer tiempo bastante aburrido. Los andaluces deberán ahora derrotar al Feyenoord en la última jornada para pasar a los octavos entre los ocho primeros de la clasificación, con lo que se ahorrarían una ronda intermedia. El Betis, además de perdonar una buena oportunidad de sellar el pase y caer por primera vez en Europa, perdió a dos hombres muy importantes en su esquema como son Lo Celso y Aitor Ruibal. Habrá que ver el alcance de ambas lesiones, que llegan en un mal momento para el cuadro andaluz, plagado de bajas. El PAOK fue el justo vencedor del partido, impulsado por la entrada de Konstantelias, un futbolista muy interesante.

Ni el estadio Toumba fue un infierno ni el Betis pasó por excesivas dificultades en el feudo del PAOK. Es más, la afición griega fue muy respetuosa en el minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz e, incluso, una pancarta recordaba la tragedia ocurrida en tierras andaluzas.

Sí le faltó al Betis, cómodamente instalado entre los ocho primeros de la clasificación, un punto de profundidad ante el PAOK. El equipo de Tesalónica es el líder de la Liga griega, pero carece de las prestaciones que tiene, por ejemplo, el propio Betis. Un conjunto fogoso, que tuvo algún que otro acercamiento a la meta andaluza, sin apenas peligro. El Betis, con muchas bajas y sin Lo Celso, reservado en el banquillo, con Antony en Sevilla por una gripe, estuvo algo espeso. Se limitó a controlar el juego sin evidenciar su superioridad técnica. Pablo García no carburó en la banda derecha y Deossa y Altimira no se impusieron. El resultado fue un empate a cero al descanso. Más que previsible ante la ausencia de calidad del conjunto griego y la falta de profundidad del Betis. Solo Ruibal, el chico para todo de Pellegrini, tuvo una opción en el minuto 30. El disparo del extremo catalán fue repelido por el meta Tsiftsis.

El Betis mantuvo su línea indefinida en la segunda mitad. Pellegrini dio entrada a Lo Celso y Roca y desde ese momento se encadenaron acontecimientos negativos para los andaluces. Lo Celso duró cinco minutos en el campo, lesionado, así como Ruibal. Konstantelias le cambió la cara a su equipo y los griegos se adelantaron en el marcador después de una jugada en la que falló la parcela defensiva.

Pellegrini se vio obligado a poner en liza a dos jugadores canteranos, Dani Pérez y Morante (hijo del torero Morante de la Puebla), ante las bajas de un Betis que llega al tramo decisivo de la temporada al estar vivo en las tres competiciones con muchas bajas en el plantel.

Morante cometió un claro penalti sobre Konstantelias y llegó el segundo tanto del conjunto heleno, que encarriló el triunfo, y, al mismo tiempo, sus opciones de clasificación para la siguiente fase de esta Liga Europa que pintaba tan bien para el Betis. Ahora, tras su primera derrota europea, el conjunto bético deberá afrontar un importante partido en Vitoria ante el Alavés con medio equipo fundido. Luego, le esperan dos choques a vida o muerte ante el Feyenoord y los cuartos de la Copa ante el Atlético.

“Lo Celso y Ruibal han sufrido lesiones musculares y no estarán, al menos, en los dos próximos partidos, aunque hay que ver el alcance de las mismas”, afirmó Manuel Pellegrini. “Nos faltó pegada y las lesiones nos hicieron mucho daño”, añadió el entrenador bético.