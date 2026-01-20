El Bernabéu se interpone en el camino de Vinicius

El brasileño, pendiente de una renovación que siempre ha querido, sintió el sábado la hostilidad extrema de su estadio, el único que le había protegido y al que regresa este martes contra el Mónaco

El Santiago Bernabéu fue durante años el refugio más mullido de Vinicius, insultado y vejado de manera insistente en los demás estadios de España. También lo arropó, hipnotizado por su imaginación, cuando algunos entrenadores no sentían el mismo magnetismo por su imprevisibilidad. Sin embargo, en las últimas semanas el brasileño ha perdido su último gran cobijo, transformado ahora en un lugar hostil, al que regresa este martes con el Real Madrid para recibir al Mónaco en el penúltimo partido de la liguilla de la Champions (21.00, Movistar).

Su última vez allí, el sábado contra el Levante, sufrió un ensañamiento muy por encima de las pitadas a otros futbolistas del equipo y de las dos peticiones de dimisión del presidente. Después de algo más de hora y media de tortura se fue de manera apresurada al vestuario mientras sus compañeros saludaban aún en el campo. El episodio, el peor de los que ha sufrido, llevó este lunes a Kylian Mbappé a mostrar su descontento con el público: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla. No hay que pitar más a algunos jugadores, porque no es culpa de algunos jugadores. Es culpa de todo el grupo, de todo el equipo. Lo estamos haciendo mal como equipo”, dijo. “No es culpa de Vini si jugamos como jugamos”.

No era la primera vez que le silbaban esta temporada, aunque sí la más extrema y duradera. Despidió 2025 en el Bernabéu bajo esa música. Aunque fue mucho más breve, apenas unos segundos. Xabi Alonso le cambió en el minuto 82 del partido contra el Sevilla, el último del año, y recorrió bajo las protestas los escasos metros hasta la banda, donde le aguardaba su entrenador aplaudiéndole. Al llegar al vestuario, cambió la foto de perfil de su cuenta de Instagram. Retiró una en la que aparecía con la camiseta del Madrid y la sustituyó por otra con la de la selección de Brasil.

El gesto, que ejecutó él mismo, tuvo una enorme resonancia en un contexto muy delicado. Su contrato vence en junio de 2027, lo que significa que desde el próximo enero puede negociar y comprometerse de manera legal con otro club. Hacia el final de la temporada pasada el acuerdo de su renovación se encontraba bastante avanzado, pero la llegada de Xabi Alonso le llevó a poner en pausa la operación. Según fuentes cercanas al futbolista, no veía sentido a comprometerse a medio plazo en un lugar en el que no se sentía lo suficientemente querido y valorado. Ya al firmar la última extensión quiso protegerse un poco ante la incertidumbre. El club le propuso firmar hasta 2028, como hizo Rodrygo, pero prefirió un año menos, cuando estará a punto de cumplir 27.

La destitución de Xabi el lunes de la semana pasada parecía despejar el panorama. En realidad, renovar siempre había sido su intención hasta que sintió la distancia del técnico tolosarra. Su sustituto, Álvaro Arbeloa, se presentó con un discurso mucho más cálido: “Tengo una suerte enorme de contar con Vinicius Junior, que creo que es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo, un futbolista querido por toda la afición”, dijo en su primera comparecencia.

En la segunda, dijo que había sido “positivo” que hubiera “querido estar” en Albacete y jugar todos los minutos de los octavos de la Copa del Rey. Tras la tormentosa victoria contra el Levante, la tarde de la gran pitada, le señaló como destino principal del juego del equipo: “Voy a exigir a sus compañeros que le busquen, que le den los máximos balones posibles, porque es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo, por no decir el más desequilibrante. Para mí es una suerte tremenda. Refleja lo que es un jugador del Real Madrid”. Y este lunes: “Vinicius va a estar en el campo siempre que esté disponible, y siempre que rinda como él sabe hacerlo, como lo está haciendo”.

Pero ahí precisamente se ha interpuesto su propio estadio, hasta ahora su único refugio de un panorama general hostil. Y Arbeloa cree que el momento requiere que recupere lo que tenía: “Necesita al Bernabéu para dar su mejor versión, porque es un chico con un corazón enorme. Es muy emocional. Su fútbol también lo es”, dijo este lunes.

En eso coincide con Mbappé: “Sabemos que cuando Vini está feliz es un jugador completamente diferente”. Igual que sabe que el Bernabéu es ahora la razón de su descontento: “Nosotros como equipo tenemos que protegerle mejor. Yo también tengo que protegerle mejor para que no esté en esa posición en la que está solo contra la gente”, dijo este lunes el francés. “Mi responsabilidad es cuidarle, protegerle y hacer todo para que se sienta feliz”.

En plena transición en el banquillo aún por cuajar, el trato del Bernabéu al que durante años fue uno de sus favoritos ha adquirido tintes de crisis institucional con ramificaciones empresariales. Florentino Pérez no quiere perder a quien fue una apuesta audaz cuando tenía 17 años y que este lunes mantenía aún en su perfil de Instagram una foto con la camiseta de Brasil.