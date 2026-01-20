Ir al contenido
Fútbol
Real Madrid RMA
0
Mónaco MON
0
3'
1ª parte
En directo

Real Madrid - Mónaco, en directo | El partido de la Champions League, en vivo

Álvaro Arbeloa coloca a Camavinga de lateral y Mastantuono será titular

Real Madrid Monaco Champions League
Rafael Pineda
Rafael Pineda
El Real Madrid juega un importante partido de la Liga de Campeones ante el Mónaco. La clasificación del conjunto madridista es buena, en la séptima posición, aunque los últimos acontecimientos tras la destitución de Xabi Alonso provocarán que el nuevo técnico, Álvaro Arbeloa, y sus jugadores estén bajo la lupa del Santiago Bernabéu. El Mónaco se juega meterse entre los 24 equipos que pasen a la siguiente ronda, aunque tiene muy complicado estar entre los ocho primeros. Camavinga será lateral izquierdo y Mastantuono entra en el once.

Publicaciones nuevas

Comienza el partido: Real Madrid, 0-Mónaco, 0

El Madrid es favorito en este partido ante un Mónaco que no llega  en un buen momento al choque. Estreno en la Champions de Álvaro Arbeloa. 

Minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz

El Santiago Bernabéu ha guardado un emotivo minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren ocurrido en Adamuz el pasado domingo. 

Buen recibimiento al Madrid de su afición

Ambiente muy distinto al que se vivió en la Liga contra el Levante. La afición está con los suyos. Seguramente, la derrota del Barcelona en San Sebastián ha ayudado mucho a mejorar el ambiente en el Santiago Bernabéu. 

Mastantuono, la gran novedad del Real Madrid

El argentino cuenta con la confianza de Arbeloa. 

Ansu Fati, titular en el Mónaco

El Mónaco jugará ante el Madrid  con el siguiente once inicial: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Akliouche, Ansu Fati, Golovin y Balogun. 

Camavinga será lateral y Mastantuono entra en el once

El once del Madrid ante el Mónaco es el siguiente: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Real Madrid-Mónaco, un duelo que mide al nuevo equipo de Arbeloa

El Madrid se enfrenta al Mónaco en un partido importante para su nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa. El Real cayó en la Copa, pero la derrota del Barcelona en la Liga le ha dado vida en la Liga después de su triunfo ante el Levante. 

Rafael Pineda
Rafael Pineda
En EL PAÍS desde 2009 en la sección de Deportes como redactor. Licenciado en Periodismo en la primera promoción de la Facultad de Sevilla (1989-1994). 31 años analizando la actualidad deportiva desde 1994 en 'El Correo de Andalucía' hasta 2009 y luego en EL PAÍS. Informando en ocho Mundiales de Fútbol y ocho Eurocopas.
