Real Madrid - Mónaco, en directo | El partido de la Champions League, en vivo
Álvaro Arbeloa coloca a Camavinga de lateral y Mastantuono será titular
El Real Madrid juega un importante partido de la Liga de Campeones ante el Mónaco. La clasificación del conjunto madridista es buena, en la séptima posición, aunque los últimos acontecimientos tras la destitución de Xabi Alonso provocarán que el nuevo técnico, Álvaro Arbeloa, y sus jugadores estén bajo la lupa del Santiago Bernabéu. El Mónaco se juega meterse entre los 24 equipos que pasen a la siguiente ronda, aunque tiene muy complicado estar entre los ocho primeros. Camavinga será lateral izquierdo y Mastantuono entra en el once.
Comienza el partido: Real Madrid, 0-Mónaco, 0
El Madrid es favorito en este partido ante un Mónaco que no llega en un buen momento al choque. Estreno en la Champions de Álvaro Arbeloa.
Minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz
El Santiago Bernabéu ha guardado un emotivo minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren ocurrido en Adamuz el pasado domingo.
Buen recibimiento al Madrid de su afición
Ambiente muy distinto al que se vivió en la Liga contra el Levante. La afición está con los suyos. Seguramente, la derrota del Barcelona en San Sebastián ha ayudado mucho a mejorar el ambiente en el Santiago Bernabéu.
Mastantuono, la gran novedad del Real Madrid
El argentino cuenta con la confianza de Arbeloa.
Ansu Fati, titular en el Mónaco
El Mónaco jugará ante el Madrid con el siguiente once inicial: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Akliouche, Ansu Fati, Golovin y Balogun.
Camavinga será lateral y Mastantuono entra en el once
El once del Madrid ante el Mónaco es el siguiente: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
Real Madrid-Mónaco, un duelo que mide al nuevo equipo de Arbeloa
El Madrid se enfrenta al Mónaco en un partido importante para su nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa. El Real cayó en la Copa, pero la derrota del Barcelona en la Liga le ha dado vida en la Liga después de su triunfo ante el Levante.
