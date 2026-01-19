Mbappé: “No es culpa de Vini si jugamos como jugamos. Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

Los insistentes pitos del Santiago Bernabéu el sábado contra el Real Madrid, que se cebaron de manera especial con Vinicius, siguen retumbando en el vestuario. Uno de sus líderes, Kylian Mbappé, tomó la palabra este lunes en la víspera de regresar este martes a su estadio para recibir al Mónaco (21.00, Movistar). El francés empezó mostrando su comprensión con el enfado del público: “Yo entiendo a la gente. Antes de ser futbolista yo era un joven que veía los partidos de fútbol, y cuando no estaba contento lo que hacía era hablar mal de los jugadores, o si tenía la suerte de estar en el estadio, pitaba al final. Puedo entenderlo, porque la única oportunidad de la gente y del madridismo de expresar sus sentimientos es ir al estadio y pitar. Lo entiendo porque no hacemos las cosas bien”.

Comparte con la afición el diagnóstico sobre el mal momento de juego, pero criticó el ensañamiento con Vinicius, que escuchó silbidos cada vez que tocó el balón hasta el final del partido. “La única cosa que no me gustó del último día es que si pitan tienen que pitar a toda la plantilla, no hay que pitar más a algunos jugadores, porque no es culpa de algunos jugadores. Es culpa de todo el grupo, de todo el equipo. Lo hacemos mal como equipo”, dijo. “No es culpa de Vini si jugamos como jugamos ahora. Es culpa de toda la plantilla”.

No solo eso. También cree que es responsabilidad de toda la plantilla arropar al brasileño. “Nosotros como equipo tenemos que protegerle mejor. Yo también tengo que protegerle mejor para que no esté en esa posición en la que está solo contra la gente. Él tiene que saber que nunca va a estar solo aquí en el Real Madrid. Todos los jugadores, toda la plantilla, todo el club está con él siempre. Vamos a protegerle y cuidarle para que nos dé su mejor versión”, dijo. “Mi responsabilidad es cuidarle, protegerle y hacer todo para que se sienta feliz, porque sabemos que cuando Vini está feliz es un jugador completamente diferente”.

Se trata de un factor determinante en el rendimiento del brasileño, como también explicó su técnico, Álvaro Arbeloa: “Creo que necesita al Bernabéu para dar su mejor versión, porque es un chico con un corazón enorme. Es muy emocional, su fútbol también lo es”, dijo. “Me encantaría mañana [por este martes] un Bernabéu que esté al lado de Vinicius y de todos sus jugadores”.