Vernon reina entre la pachorra de la Volta a Catalunya

Era un día de rodar tranquilo, de charlas en el pelotón, de saludar a la cámara, de pachorra máxima, de guardar fuerzas para lo que está por llegar, que son dos etapas de alta montaña que pondrán picante a una Volta desbravada hasta el momento. Era, en definitiva, un día de disfrute y de dolce far niente que se acabó con los estertores de la etapa, cuando los equipos se ocuparon en coger las posiciones punteras para hacer de lanzadera a los hombres-bala. Ninguno como Dorian Godon, con dos triunfos en la edición y que no fueron tres en Camprodón porque Ethan Vernon (NSN, el equipo israelí de Sylvan Adams, ahora con Andrés Iniesta como figura visible porque compró la licencia del equipo) trazó mejor la última curva y, con solo 100 metros por delante, ya no dio opción a más.

De Mataró, donde ya es tradición la muchachada apelotonada alrededor de los autobuses de los equipos, comunión magnética, al Pirineo catalán; de la ciudad a la montaña; del asfalto a Camprodón, tierra donde ya predomina el verde, de pinos y roca, de masías de piedra y tejados oscuros, de galletas Birba, de lluvia intermitente y frío, de refugio invernal para los esquiadores, de gozo para los boletaires (que recogen bolets, tipo de seta silvestre comestible, el oro hecho hongo), de obligado detenimiento para observar los arrebatadores paisajes. Aunque faltó la nieve y la etapa quedó descafeinada porque se activó una alerta desde VENTCAT de nivel 3, con una previsión de rachas de viento de hasta 90 km/h en la cima de Vallter, por lo que la Volta recortó el recorrido y quitó la ascensión a la estación de esquí. Un varapalo para el aficionado, que aguarda desde el inicio de la competición a los codazos entre los grandes, a la pelea de verdad; y un fastidio para los equipos, que, entre otras cosas, escogieron la Volta por las tres etapas de montaña seguidas, la mejor de las preparaciones para las grandes vueltas.

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Hasta ahora, más allá de Godon, el protagonista siempre es el francés Baptiste Veistroffer (Lotto), un tipo de lo más alegre, cuentan desde su equipo, enamorado de la tecnología y la IA, de los coches teledirigidos y las redes sociales, como cuando relató su mes de noviembre pasado y sucesivas excursiones en bici en Tailandia. Y como hace también en la Volta, toda vez que se ha escapado en cada una de las etapas, empecinado en defender con uñas y dientes su maillot de la montaña, al punto de que ha ganado en todas las cimas a excepción de una. Su carrera, en cualquier caso, se limita a la mitad del recorrido, hasta que no hay más montañas que hollar. Cosa que repitió en esta ocasión para dejar solos a Kudus (Burgos) y Samuel Fernández (Euskaltel) escapados, dos contra el mundo. La crónica de una muerte anunciada.

Sin apenas pendientes y tampoco un viento excesivo, entre carreteras abrazadas por los pinos y cipreses, verde por doquier donde el musgo ya hace vida en las cunetas, el pelotón, que se dio un día de asueto, ritmo de pocas pulsaciones, hasta que negó la aventura de los escapados a 18 kilómetros. Y ahí comenzó la carrera. Fue un suspiro, un santiamén, un visto y no visto. Pero fue, también, el éxito de Vernon, que ya suma tres laureles en diferentes ediciones de la Volta. Difícilmente añadirá otra este curso, ahora que quedan las montañas, también las colinas de Montjuïc. Empieza lo bueno.