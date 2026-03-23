Un Volta Catalunya ‘hors categorie’

La primavera ciclista se explica a través de la Volta Catalunya, una carrera siempre escarpada que atrae a grandes corredores porque entienden que pocas competiciones ponen tan a tono como esta, de entretiempo y carretera hacia arriba, paisajes pictóricos junto al mar o en lo alto de una cima. Pogacar, el extraterrestre sobre dos ruedas, ya la ganó hace dos cursos y el año pasado se coronó Roglic tras una pugna feroz con Ayuso que solo se resolvió en las últimas colinas de Montjüic, juez exigente y exigido de la prueba. Ausentes los eslovenos, levanta el dedo Jonas Vingegaard, ganador de dos Tours que llega con la flecha hacia arriba, imperial en la París-Niza con tres maillots en el bolsillo, incluido el de campeón. Pero el favoritismo, proclaman desde los otros equipos, no garantiza el triunfo. Y menos con los corredores que pidieron dorsal para la cita.

Remco Evenepoel (Bora), múltiple campeón olímpico y mundial, conquistador de una Vuelta a España, mira con ojitos al maillot blanco y verde, al del vencedor de la prueba. Pero también sacan los codos João Almeida (UAE), segundo en la pasada Vuelta, decidido a dejar atrás el papel de aspirante, y Tom Pidcock (Q36.5), que ya ha demostrado que está hecho para las grandes vueltas y los esfuerzos homéricos. Otros que piden la vez son Florian Lipowitz (Bora), Oscar Onley (Ineos) y Felix Gall (Decathlon). Aunque hay más, nombres rutilantes como Richard Carapaz (EF), Sepp Kuss (Visma), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) y Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), todos laureados en alguna gran vuelta. Además, claro, de la participación de Enric Mas (Movistar) y Mikel Landa (Quick-Step), y de Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Ben O’Connor (Jayco) y Lenny Martínez (Bahrain). Muchos gallos para un solo corral. “Hay mucho nivel y muchos corredores muy buenos aquí, no será sencillo”, expone Vingegaard. “Jonas, después de lo que demostró en la París-Niza, es el favorito número uno, seguro”, replica Evenepoel para EL PAÍS; “y luego podríamos estar algunos más como Almeida, Felix Gall, Lipowiz y yo. Probablemente se me escapan algunos nombres, pero este año tendremos una competencia muy fuerte”.

Serán 1.080 kilómetros repartidos en siete etapas con más de 20.000 metros de desnivel, citados todos en tres etapas de alta montaña. Desde el techo ciclista de Cataluña, la estación de esquí de Vallter, al muro de la La Molina/Coll de Pal, también a la cima de Queralt. Mucha montaña y muchos candidatos a la sombra de un Vingegaard que quiere volver a ser la ley del pelotón. En la Volta, sin Pogacar en carrera, suya es la palabra.