Monotonía ciclista de marzo: Jonas Vingegaard y Mathieu van der Poel repiten victoria

París-Niza, segunda victoria de etapa para Jonas Vingegaard, en pantalón corto y en estado de gracia en las montañitas del Ardèche sobre el Ródano apacible, y luce el sol en Colombier le Vieux, el invierno que ya acaba. Lanzado por Campenaerts terrible, se escapa a 20 kilómetros de la meta. Nadie le persigue. Mientras, Ayuso y los magullados, los heridos, los desastrados de la tormenta de la víspera, los agotados, lamentan su infortunio, maldicen.

Tirreno-Adriático. Mathieu van der Poel. Segunda victoria de etapa para el neerlandés infalible en finales con repechos y muros. Sprint sencillo de grupo pequeño.

Van der Poel, Vingegaard, dos corredores que, si no se caen, ganan todo lo que corren. El signo de los últimos seis años en el ciclismo.

Ganan el mismo día en diferentes carreras, en cercanos países, en similares montañas, y el aficionado, siempre paciente, no sabe ya si romperse las manos aplaudiendo, qué hermosura de corredores, o sumergirse en profundo sueño de siesta para dejar pasar el tiempo hasta que esto cambie como el niño al que todos los días le dan de comer espaguetis con tomate. La emoción repetida mata la emoción y el placer. Por sexto año ya el ciclismo mundial sigue alimentando a sus fieles con un menú infantil. Los grandes campeones en cualquier otro deporte, Nadal, Verstappen, Messi, Mondo…, dejan siempre ganas de más, deseos de que no fallen, de que sigan siendo imbatibles. En ciclismo, poco acostumbrado a la dictadura de uno solo, Tadej Pogacar, y a la infalibilidad de su corte cuando no está el esloveno sobre la bici, ciclistas que ganan todo lo que corren en carreras que eligen evitando al rival, Vingegaard, Van der Poel, Evenepoel…, siempre se espera el susto, la revelación. Se alienta este año a Paul Seixas como otros años se tifó por Juan Ayuso, João Almeida, Carlos Rodríguez o Isaac del Toro.

Van der Poel se impone a Pellizzari, de blanco, en Martinsicuro. TIRRENO-ADRIÁTICO (TIRRENO-ADRIÁTICO)

Se sigue rezando por el triunfo de la revolución, y los jóvenes, de voz desafiante, empiezan a acomodarse en papeles secundarios. Habrá que esperar a la primavera, que se inaugura con la Milán-San Remo, para recuperar la emoción en los Monumentos. En la classicissima italiana regresará el corazón a latir acelerado, chocando loco contra la caja torácica, cuando los corredores abandonen la vía Aurelia sobre el Mediterráneo para entrar a cuchillo en la carreterita que asciende hacia La Cipressa, y Del Toro, que cedió el liderato de la Tirreno a Giulio Pellizzari por la bonificación, pasará de mil vatios durante varios segundos para hacerse trampolín de Pogacar, y Van der Poel a rueda. Atravesados ya tras más de 200 kilómetros de fatiga y velocidad los frondosos y oscuros Abruzos el muro de Tortoreto espera en la costa Adriática, qué luz tan diferente al Mediterráneo de San Remo, y sirve como lugar de ensayo para ambos, para el mexicano impaciente, piernas agilísimas, pedalea sobre las nubes, y el holandés sobrio, que solo se mueve para dar el golpe definitivo. Después, en abril, ya llegarán Flandes y Roubaix. Nuevas peleas sin pronóstico claro entre los dos mejores. Emoción. Después, la planicie.

Vingegaard, que domina la París-Niza con claridad exagerada tras el desastre del viento, la lluvia y las caídas de la víspera, y seguramente se apuntará el domingo la primera victoria final en la carrera francesa, no correrá Monumentos. Se prepara para debutar en el Giro, en mayo, y ganarlo, y completar, así el grand slam Tour-Vuelta-Giro. Mientras, Pogacar, tras los Monumentos descansará. Le espera el Tour en julio, una quinta victoria posible, y los rivales de siempre, Vingegaard, Evenepoel, y jóvenes con aspiraciones, Ayuso, quizás Seixas, Lipowitz…

Y la duda. Qué es mejor, ¿un campeón intocable o la emoción?

París-Niza

Quinta etapa. Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux, 206km

1. Jonas Vingegaard (Din/Visma), 4h 29m 1s

2. Valentin Paret Peintre (Fra/Soudal), a 2m 2s

3. Harold Tejada (Col/Astana), a 2m 20s

5. Ion Izagirre (Cofidis), mt

General

1. Vingegaard, 17h 22m 6s

2. Daniel Felipe Martínez (Col/RedBull), a 3m 22s

3. Georg Steinhauser (Ale/EF), a 5m 50s.

6. Marc Soler (UAE), a 8m 15s.

Tirreno-Adriático

Cuarta etapa. Tagliacozzo-Martinsicuro, 213km

1. Mathieu van der Poel (Hol/Alpecin), 4h 51m 40s

2. Giulio Pellizzari (Ita/RedBull), mt

3. Tobias Halland Johannessen (Nor/Uno-X), mt

29. David González (Pinarello), a 26s

General

1. Pellizzari, 15h 27m

2. Isaac del Toro (Méx/UAE), a 2s

3. Primoz Roglic (Esl/RedBull), a 21s.

14. Javier Romo (Movistar), a 1m 3s