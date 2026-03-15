Jonas Vingegaard se corona en la París-Niza por primera vez
El ciclista danés se cuelga el oro en la prueba un año después de su dura caída
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha proclamado vencedor este domingo de la 84ª edición de la París-Niza después de defender su renta en la general en la octava y última etapa, de 129,2 kilómetros con salida y meta en Niza y en la que ha logrado imponerse el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorious). Un año después de abandonar la prueba por una dura caída, Vingegaard pudo resarcirse conquistando por primera vez la ronda francesa al aumentar de 3m 22s a 4m 23s su ventaja sobre el colombiano Dani Martínez (Red Bull-Bora-Hansgrohe), la mayor registrada entre el ganador y el subcampeón de la París-Niza desde 1939 y la cuarta mayor en la historia de la carrera. El sudamericano tuvo que conformarse con la segunda plaza. El alemán Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), a 6m 7s, completó el podio en el estadio Allianz Riviera.
Los españoles Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG), a 9m 9s, e Ion Izagirre (Cofidis), 9m 19s, acabaron en el ‘Top 10’, sexto y séptimo, respectivamente. Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step), Benjamin Thomas (Cofidis), Matteo Trentin (Tudor), Alexandre Delettre (TotalEnergies) y Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech) protagonizaron en el kilómetro nueve la primera escapada del día, que nunca llegó a superar 1m 15s de renta y que fue perdiendo fuelle mientras se acercaba a la Col de la Porte.
Así corren y ganan los 𝑮𝑹𝑨𝑵𝑫𝑬𝑺 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑬𝑶𝑵𝑬𝑺 🇩🇰💛— Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 15, 2026
Jonas Vingegaard se lanza con todo en la subida definitiva al Linguador. Lenny Martinez, único en poder seguir su rueda.#ParisNice pic.twitter.com/dLlwTZfREW
Los fugados fueron neutralizados antes del ascenso y el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) tomó el relevo para marcharse por delante de Soler, alcanzado por el pelotón en el descenso. El galo inició la subida a la Côte de Châteauneuf-Villevieille con una ventaja de 45 segundos, con el INEOS Grenadiers trabajando. En la subida, Dani Martínez sufrió una caída provocada por un compañero y se reincorporó a la carrera con una desventaja de 1m 30s con sus rivales en la general. Delante, INEOS Grenadiers y Visma no bajaron el ritmo y atraparon a Paret-Peintre antes del último ascenso.
El belga Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) tiró con fuerza para lanzar el ataque de Vingegaard a 21 kilómetros de la meta. Sin embargo, Lenny Martínez consiguió mantenerse a rueda del danés hasta la cima, a 18,5 kilómetros de meta. Colaboraron hasta el último kilómetro, cuando el francés preparó su golpe final para adjudicarse el triunfo de la etapa final de la prueba.
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