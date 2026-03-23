Godon y la ‘foto finish’ arrebatan la gloria a Evenepoel en la apertura de la Volta a Catalunya

Dormitaban los barcos en armonía y sin sobresaltos en el puerto de Sant Feliu de Guíxols, olas suaves y sin picar que explicaban que la bravura, por un día, no correría de su parte, sino que se daría a escasos metros y sobre el asfalto como relató UAE agitando al pelotón en los últimos kilómetros; como explicó Vingegaard, siempre en las posiciones delanteras, capataz de la situación; como reivindicó Evenepoel, que probó el órdago con un sprint de más de medio kilómetro; y como remató el francés Dorian Godon, de Ineos, que aguantó el tipo para después, con golpes de riñón y pedaladas de orgullo, pulmones incendiados y boca reseca, lograr imponerse por milímetros, al punto que se requirió de la foto finish para saber quién se pondría el primer laurel de la Volta a Catalunya.

Los primeros rayos de sol coincidieron con los fanáticos del ciclismo, un ramillete de personas ataviadas con maillots y bicicletas que llegaron hasta tres horas antes que los protagonistas, ávidos por verlos de cerca, también a sus herramientas y, por qué no, quizá de acumular otro botellín del equipo que fuera para la colección, todos en el escenario y punto de partida de la Volta, por quinta vez consecutiva en el pueblo costero de la Costa Brava. El gorgoteo de aficionados, en cualquier caso, no se detuvo y cuando ya asomaron la cabeza los autocares por la explanada habilitada por la organización, las gradas estaban repletas, también con muchos niños de escuelas que se arremolinaban alrededor de los ciclistas y animaban con ganas, felices, todo sea dicho, por saltarse unas horas de clase.

Aplausos para todos en la presentación de los equipos y dos ovaciones cerradas que alimentaban las sospechas de lo que pasará en la competición. La primera fue para Jonas Vingegaard, el favorito, que respondió con una tímida sonrisa, hérmetico y a lo suyo, concentrado siempre y exclusivamente en lo que puede controlar. La segunda fue para Remco Evenepoel, el gran aspirante junto a otros (Pidcock, Almeida, Lipowitz, Gall…), que mostró su ristra de dientes y saludó con efusividad, expansivo y natural como es. Empate técnico con respuestas desiguales, citación para la carretera con una semana por delante. “Son los dos más fuertes, pero hay muchos y muy buenos corredores aquí. Solo falta Pogacar”, reflexionaba Josu Larrazábal, director deportivo del Lidl-Trek. “Pero tenemos a otros grandes corredores aquí”, reseñaba Joxean Fernández Matxin, su homólogo del UAE. “Tremendo, esto es una maravilla”, se congratulaba Patxi Vila, del Bora; “Pero es que esta carrera es una gran prueba para todos”. Así lo ve Eusebio Unzue, el mandamás del Movistar: “Hay tres etapas seguidas de alta montaña y eso no suele verse en este tipo de carreras. Es la mejor forma para preparar la temporada y para probarte”.

La bienvenida a la Volta la dio el ascenso a Romanyà, un pequeño puerto que ya contaba con una pendiente máxima del 8% y en el que se probaron los ataques, la posibilidad de fraguar una escapada que llegara a buen puerto porque se sabe que el recorrido de la etapa siempre acaba con repechos y desniveles, con zonas estrechas de paso y mucha curva revirada. Coger buena posición y evitar los topetazos era la misión; levantar los brazos, la consecuencia. Pero para eso quedaba mucho y muchas historias que contar. Como la de los hermanos Aznar (Unai, del Euskatel, y Hugo, del Kern Pharma), que se encontraron como avanzadilla junto con Veistroffer (Lotto), Burnett (Burgos) y Stites (Modern Adventure). Y llegaron a disfrutar de cuatro minutos de ventaja. Pero por poco tiempo porque el nerviosismo sacudía al pelotón, envuelto en ráfagas de viento y preocupado en coger las buenas posiciones para lo que estaba por llegar.

Superado el Alto de Sant Hilari Sacalm, ecuador de la etapa, la ventaja se redujo a poco más de un minuto. Tiempo para que el pelotón levantara el pie —se volvieron a los dos minutosV, pero también tiempo fagocitado a bocados a falta de 11 kilómetros, adiós a las sorpresas. Aunque ya hacía un buen trecho que los equipos pugnaban por coger las posiciones punteras, comenzaba entonces una nueva carrera, la estratégica y la de los codos, la de poner al sprinter en la lanzadera. Algo que no inquietó a Vingegaard, situado durante infinidad de kilómetros en segunda posición, controlador absoluto, que nadie me tosa, aquí mando yo.

Lidl-Trek tiraba con denuedo; UAE le cogía el relevo con Marc Soler al frente; Visma se contentaba con estar en la recámara; NSN pedía la vez; Ineos levantaba el dedo… Kilómetros tensos envueltos por masías de la nobleza catalana, pues la Costa Brava es el refugio veraniego predilecto, que, sin embargo, se hicieron más rocosos por la velocidad que impuso definitivamente el UAE, capaz de estirar y hasta de desmigar al pelotón, agujeros que costaba horrores reparar. Después fue Bahrain el equipo que quiso imponer su ley, un arreón, un latigazo, que quemó las piernas, ritmo endiablado en el último repecho, ya con solo cuatro kilómetros por cubrir. Pero no sería su carrera porque llegados al último kilómetro, Pidcock lo intentó sin coger el buen carril. Uno menos y batalla entre dos. Fue entonces Evenepoel el que se citó con el éxito, sprint demasiado largo que se le hizo cuesta arriba, lactato presente, quemazón déjame, lengua fuera y un obús por la derecha. Era Dorian Godon, que venía de ganar una etapa en la París-Niza, que midió mejor que nadie, que voló y se convirtió en el hombre-bala definitivo. Fue cuestión de milímetros. Pero fue su nuevo triunfo para desazón de un Evenepoel que constató que corre para ganar. Como Vingegaard. La mesa de la Volta está servida.