Jonas Vingegaard: “Conozco mis victorias, no mis segundos puestos”

Al contrario que el año pasado, cuando caían chuzos de punta, el sol asoma y los bares en primera línea de mar están atestados. A escasos metros, unos valientes se divierten zambulléndose al tiempo que las gaviotas revolotean por el cielo y el ruido de las olas se entremezcla con el rodar de las bicicletas, ahora que Sant Feliu de Guíxols vuelve a ser el punto de partida de la Volta Catalunya, desde hoy hasta el domingo tras las cuestas de Montjuïc. En cabeza de cartel está Jonas Vingegaard, ganador de dos Tours que llega después de abrasar a todos en la pasada París-Niza, ocupado en recuperar un trono que Pogacar retiene con pulmones y piernas de hierro. Pero el siguiente capítulo de su batalla particular, que ya se escribe y compara con las grandes rivalidades del deporte, no será en la Volta. A Vingegaard (Hillerslev, Dinamarca; 29 años) tanto le da. “No pienso en si está o estará Pogacar. Simplemente, elijo las carreras en las que quiero participar y luego voy allí para intentar ganarlas. Nada más”, resuelve el danés con parsimonia, siempre hermético él, desde el hotel Barcarola, donde varios periodistas hacen una mesa redonda con el protagonista.

No es un año más para Vingegaard, que tiene en su hoja de ruta el Giro de Italia antes de afrontar el Tour de Francia, un calendario bien exigente que podría ser demasiada tralla. Es el plan que ha trazado con Mathieu Heijboer, su nuevo preparador después de que Tim Heemskerk dejará Visma hace apenas un mes. “Para ser honesto, no creo que haya cambiado demasiado porque la filosofía sigue siendo la misma. Obviamente, trabajé con Tim durante siete u ocho años, así que nos conocíamos y él sabía exactamente lo que necesitaba y cuándo lo necesitaba. Pero Mathieu lleva incluso más tiempo que yo en Visma, así que nos conocemos bien”, defiende el ciclista, que agrega: “Ya ha habido cierta discusión sobre si el programa que estoy siguiendo es demasiado duro. No creo que lo sea, pero también es importante no sobrecargarme antes de las grandes vueltas. Por eso creo que es importante mantener un ritmo más ligero en la primavera”. Así, después de la Volta se tomará una semana de asueto para después volver a concentrarse en altura. “Me encantaría ganar el Giro, es lo que necesito para tener las tres grandes vueltas”, añade con firmeza. Será el gran favorito. Otra cosa es en el Tour, donde estará Pogacar.

“Tener a un rival como Pogacar hace que todo el mundo trabaje todavía más duro y que todos tengan que mejorar si quieren ganar carreras. Nosotros también intentamos mejorar cada día, y obviamente, para mí es un gran cumplido que nos comparen con las grandes rivalidades que ha habido en el deporte como Jordan-Magic, Messi-Ronaldo, Ali-Foreman…”, expone Vingegaard. “Pero algunos expertos afirman que podría ser una señal de que ya has renunciado al Tour...”, le interpelan. “Yo diría que entonces no deberían ser expertos”, replica con una gran sonrisa. Y, pase lo que pase, gane o pierda, se caiga o se levante, Jonas afirma que él no necesita un psicólogo deportivo. “En realidad, la persona que más me ha ayudado a lo largo de los años ha sido mi esposa y, básicamente, desde el principio de mi carrera para lidiar con la ansiedad y el nerviosismo en las carreras, siempre ha sido mi mayor apoyo”, sentencia. Aunque aclara: “Siempre tienes que ser capaz de mirarte al espejo y, si cada día no haces todo lo que puedes, no puedes estar satisfecho. Pero, por supuesto, si quieres ganar, tienes que hacer todo y yo haré todo cada día”.

Ganar, precisamente, es su leitmotiv, tal y como reveló cuando le dijeron que en los últimos cinco años había corrido siete grandes vueltas resumidas en tres victorias y cuatro segundos puestos. “¿Sí? Puedo estar orgulloso de esa estabilidad, pero estoy más orgulloso de mis victorias. Conozco mis victorias, pero no sé cuántos segundos he hecho…”, afirma.

Antes de afrontar el Giro o volver al Tour, sin embargo, está la Volta. “Hay muchos buenos ciclistas aquí. Almeida, los chicos de Red Bull, Lenny Martinez... Solo espero poder mejorar el rendimiento que tuve la semana pasada en París-Niza, y luego ya veremos”. Una filosofía, la de progresar, que tiene clara. “Es difícil decir si estás en los mejores años de tu carrera. Creo que solo lo sabes cuando empieza a ir cuesta abajo. Pero en este momento, todavía siento que estoy mejorando”. De nuevo hambriento, desliza: “Estoy en un momento en el que, cada vez que voy a una carrera, lo hago para intentar ganar. No quiero ir a una carrera solo para ponerme en forma”. Advertido queda el pelotón.