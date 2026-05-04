Al menos dos muertos en un atropello en una calle comercial peatonal en el centro de Leipzig

Un vehículo se ha adentrado esta tarde en la zona peatonal comercial en el centro de Leipzig arrollando a las personas que se encontraban en esos momentos en la calle y causando la muerte de al menos dos personas e hiriendo a otras 22 personas, dos de ellas en estado grave, según han informado las autoridades de la ciudad.

“Aún no sabemos exactamente cuál fue el motivo. No sabemos nada sobre el autor. Solo sabemos que alguien condujo desde aquí (inicio de la calle) hasta la plaza del mercado”, declaró el alcalde de Leipzit, Burkhard Jung, ante los medios poco después del incidente. “Estamos consternados. En estos momentos solo puedo mostrar mi solidaridad con los familiares de las víctimas”, añadió Jung en el lugar de los hechos. “Todo lo demás lo determinará ahora el trabajo de la policía y las autoridades investigadoras”.

El alcalde también informó de que todo el mundo podía volver ya tranquilamente a sus casas. “La situación ya está controlada. No hay más peligro”, comentó. “La policía ha detenido al presunto autor y los bomberos, con sus equipos de intervención, se han encargado de atender a las personas lo mejor que han podido”. El alcalde insistió en que está “profundamente consternado y solo puedo mostrar mi solidaridad con los familiares de las víctimas y aceptar con consternación que dos personas hayan perdido la vida a causa de un acto como este, que hasta ahora, y probablemente nunca, será comprensible”.

Según el jefe de bomberos de Leipzig, Axel Schuh, el vehículo giró en la Augustusplatz adentrándose en la Grimmaische Strasse, una calle conocida por sus numerosos comercios, al lado de la Universidad de Leipzig. “Dos personas han resultado también gravemente heridas, recibieron asistencia inmediata de los primeros auxilios y luego fueron atendidas por los servicios de emergencia y trasladadas a urgencias”, dijo Schuh.

Los testigos hablan de que vieron cómo un vehículo se adentraba a “una gran velocidad” en la zona peatonal. El coche de color gris atravesó toda la calle comercial en línea recta desde la plaza Augustusplatz -famosa por la sala de conciertos Gewandhaus y la ópera- pasando por la calle de la plaza del mercado hasta llegar cerca de la Iglesia de Santo Tomás, donde el coche se estrelló contra uno de los bolardos ubicados en la calle.