El Valencia doblega al Hapoel en la Mano de Elías

Jean Montero, harto de masticar las dolorosas derrotas ante el Hapoel, su verdugo en tres de los últimos cuatro enfrentamientos, se rebeló en un territorio tan hostil como la Mano de Elías. Allí, en Tel Aviv, donde nadie quiere viajar, el conjunto de Pedro Martínez, que esta temporada ha cruzado, sin caer en las provocaciones, varios mensajes en la red social X con Ofer Yannay, el excéntrico propietario del Hapoel, logró una valiosa victoria (99-104) tras una prórroga que le mantiene en los puestos de play-in en la Euroliga. Una competición en la que el Real Madrid sufrió, ante el Dubai, su tercera derrota consecutiva (93-85).

El Hapoel es el archienemigo del Valencia. Sus duelos siempre son especialmente calientes. La temporada pasada se batieron en la Eurocup, conquistada por el equipo israelí, y esta campaña han llevado su duelo a la Euroliga, donde Dimitris Itoudis parecía haberle tomado la medida a su colega español.

El Valencia, que venía de padecer en Estambul, ante el Efes, una de sus peores derrotas de la temporada (107-90), sufrió mucho en Tel Aviv. Otro partido que parecía que se le iba después de un parcial de 23-4 (46-32). El entrenador griego supo romper el ritmo de Valencia Basket e impedirle jugar como le gusta a Pedro Martínez. El conjunto taronja solo fue capaz de anotar un triple en los dos primeros cuartos y ese guarismo es un yunque que cuelga del cuello del Valencia, que también sufría sin poder salir al contraataque.

El Valencia parecía amordazado en Tel Aviv cuando entró en el último cuarto en clara desventaja (73-61). Pero entonces emergió un inspirado Jean Montero. El dominicano lideró una gran remontada (88-88) que remató en la prórroga después de sumar 29 puntos, cuatro rebotes y ocho asistencias, con 38 de valoración. Imparable.

Dubai Basketball DUB 93 Real Madrid RMA 85 1 2 3 4 T DUB 11 26 32 24 93 RMA 19 25 24 17 85 FINALIZADO

El Real Madrid encadenó su tercera derrota consecutiva, todas a domicilio, y cayó ante el Dubai pese a llegar a tener 13 puntos de ventaja a falta de 14 minutos (41-54). El equipo del exmadridista Dzanan Musa, que se lució con 20 puntos, recuperó el dominio y en el último cuarto administró con maestría la diferencia a su favor.