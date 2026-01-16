Real Madrid - Barcelona, un clásico europeo con un futuro incierto

Real Madrid contra Barcelona, ¿o la NBA frente a la Euroliga? El clásico europeo de este viernes por la noche (20.45, Movistar) en el Palacio de los Deportes llega más cargado que nunca de un simbolismo que traspasa la pista de juego. Si con el balón los dos gigantes del baloncesto español vuelven a medir sus fuerzas en una competición durísima que alcanza ya la 22ª jornada de la liguilla, en los despachos de ambos clubes el partido no es menos caliente. Madrid y Barça portan hoy la bandera de dos modelos antagónicos. La entidad azulgrana se comprometió de palabra el pasado martes a renovar hasta 2036 su contrato con la Euroliga mientras la casa blanca se presenta como el póster de la NBA de cara a su desembarco en octubre de 2027.

Son tiempos convulsos y las piezas se mueven en el tablero de ajedrez como parte de un gran juego de estrategias, presiones y negociaciones. Justo este jueves terminó el plazo concedido por la Euroliga para que sus clubes miembros firmaran bajo determinadas condiciones la prórroga de su unión por 10 años más. El Barça dio a última hora el ‘sí, quiero’ con algún asterisco, como esa cláusula de salida por 10 millones de euros ya existente en los anteriores acuerdos. Al otro lado de la mesa, tanto el Madrid como el Fenerbahçe, actual campeón, han retrasado su decisión hasta el final legal del contrato vigente, el 30 de junio. Ese dejar correr el tiempo aboca a los blancos a una negociación individual con la Euroliga mientras maneja con fuerza la carta de la NBA, su opción preferida.

“Lo ideal sería juntar fuerzas. Todo lo que sea añadir y no restar es bueno para el baloncesto. Este club ha empezado un plan a medio y largo plazo y en el despacho me consta que la mirada está ahí puesta con muy buen criterio”, expresó este jueves de manera muy significativa el técnico madridista, Sergio Scariolo; “el mejor aliado de las malas decisiones es el cortoplacismo yel resultadismo, pensar qué sería mejor para el mes de febrero. La cúpula del club no está para nada en esa onda. El plan a largo plazo empieza con un mínimo de tres años”.

La Liga estadounidense ha señalado al Madrid como su gran objetivo. Fichar al club con más Copas de Europa en sus vitrinas (11) sería la imagen perfecta para empoderar la nueva competición que pugna con la Euroliga por atraer a los mejores equipos. Los colosos griegos, igual que el Barça y el Efes, se mantienen en la vía clásica, pero una fuga del Madrid a la NBA haría saltar por los aires todo el sistema. Las conversaciones para crear una competición única parecen rotas y hoy cada club se sitúa a uno u otro lado. Barça y Madrid, hermanados en otras ocasiones, trasladan hoy su rivalidad deportiva al plano institucional.

Bajo el ruido de esos tambores de guerra se juega este clásico. El Barça regresa al Movistar Arena animado por su victoria liguera el pasado 4 de enero (100-105) en el mismo escenario. El conjunto azulgrana es otro desde que Xavi Pascual sustituyó a Joan Peñarroya y ese triunfo reciente cerró un calvario de nueve derrotas seguidas en sus duelos. El Barça mira un peldaño por arriba al Madrid en la clasificación europea (14 partidos ganados y 7 partidos por un balance de 13-8 los blancos) antes de una cita que está en el aire de cara a un incierto futuro.

