Ir al contenido
_
_
_
_
Baloncesto
euroliga

Real Madrid - Barcelona, un clásico europeo con un futuro incierto

El equipo blanco, cerca de unirse al proyecto de la NBA, recibe al azulgrana, comprometido a seguir en la Euroliga. Scariolo: “El club ha empezado un plan a medio y largo plazo”

Real Madrid Barcelona Euroliga
Juan Morenilla
Juan Morenilla
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Real Madrid contra Barcelona, ¿o la NBA frente a la Euroliga? El clásico europeo de este viernes por la noche (20.45, Movistar) en el Palacio de los Deportes llega más cargado que nunca de un simbolismo que traspasa la pista de juego. Si con el balón los dos gigantes del baloncesto español vuelven a medir sus fuerzas en una competición durísima que alcanza ya la 22ª jornada de la liguilla, en los despachos de ambos clubes el partido no es menos caliente. Madrid y Barça portan hoy la bandera de dos modelos antagónicos. La entidad azulgrana se comprometió de palabra el pasado martes a renovar hasta 2036 su contrato con la Euroliga mientras la casa blanca se presenta como el póster de la NBA de cara a su desembarco en octubre de 2027.

Son tiempos convulsos y las piezas se mueven en el tablero de ajedrez como parte de un gran juego de estrategias, presiones y negociaciones. Justo este jueves terminó el plazo concedido por la Euroliga para que sus clubes miembros firmaran bajo determinadas condiciones la prórroga de su unión por 10 años más. El Barça dio a última hora el ‘sí, quiero’ con algún asterisco, como esa cláusula de salida por 10 millones de euros ya existente en los anteriores acuerdos. Al otro lado de la mesa, tanto el Madrid como el Fenerbahçe, actual campeón, han retrasado su decisión hasta el final legal del contrato vigente, el 30 de junio. Ese dejar correr el tiempo aboca a los blancos a una negociación individual con la Euroliga mientras maneja con fuerza la carta de la NBA, su opción preferida.

“Lo ideal sería juntar fuerzas. Todo lo que sea añadir y no restar es bueno para el baloncesto. Este club ha empezado un plan a medio y largo plazo y en el despacho me consta que la mirada está ahí puesta con muy buen criterio”, expresó este jueves de manera muy significativa el técnico madridista, Sergio Scariolo; “el mejor aliado de las malas decisiones es el cortoplacismo yel resultadismo, pensar qué sería mejor para el mes de febrero. La cúpula del club no está para nada en esa onda. El plan a largo plazo empieza con un mínimo de tres años”.

La Liga estadounidense ha señalado al Madrid como su gran objetivo. Fichar al club con más Copas de Europa en sus vitrinas (11) sería la imagen perfecta para empoderar la nueva competición que pugna con la Euroliga por atraer a los mejores equipos. Los colosos griegos, igual que el Barça y el Efes, se mantienen en la vía clásica, pero una fuga del Madrid a la NBA haría saltar por los aires todo el sistema. Las conversaciones para crear una competición única parecen rotas y hoy cada club se sitúa a uno u otro lado. Barça y Madrid, hermanados en otras ocasiones, trasladan hoy su rivalidad deportiva al plano institucional.

Bajo el ruido de esos tambores de guerra se juega este clásico. El Barça regresa al Movistar Arena animado por su victoria liguera el pasado 4 de enero (100-105) en el mismo escenario. El conjunto azulgrana es otro desde que Xavi Pascual sustituyó a Joan Peñarroya y ese triunfo reciente cerró un calvario de nueve derrotas seguidas en sus duelos. El Barça mira un peldaño por arriba al Madrid en la clasificación europea (14 partidos ganados y 7 partidos por un balance de 13-8 los blancos) antes de una cita que está en el aire de cara a un incierto futuro.

Resultados y clasificación de la Euroliga.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Juan Morenilla
Juan Morenilla
Juan Morenilla - twitter
Es redactor en la sección de Deportes. Estudió Comunicación Audiovisual. Trabajó en la delegación de EL PAÍS en Valencia entre 2000 y 2007. Desde entonces, en Madrid. Además de Deportes, también ha trabajado en la edición de América de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

España nacionaliza al alero Rhys Selby Robinson, de 15 años y joya del Madrid

Juan Morenilla | Madrid
Real Madrid Barcelona Euroliga

El Barça se compromete a renovar con la Euroliga y el Real Madrid estudia el proyecto de la NBA

Juan Morenilla | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_