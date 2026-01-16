Ir al contenido
Baloncesto
EUROLIGA

Jornada 22 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación

El partido de la jornada es el Real Madrid - Barcelona que se juega el martes 16

El País
El País
La Euroliga toma ritmo de crucero con el inicio de la jornada 22. El partidazo de la misma es el Real Madrid - FC Barcelona, que será el martes 16 a las 20:45. Por otro lado, el Valencia se enfrenta al Fenerbahçe y el Baskonia al Anadolu Efes.

Anadolu Efes - Baskonia (75 - 89)

Anadolu Efes IST
75
Baskonia BAS
89
1234T
IST 20 22 17 16 75
BAS 23 17 18 31 89
FINALIZADO

El Baskonia se impone al Efes con un gran Trent Forest y se coloca decimoquinto en la liguilla. Sigue siendo el equipo español peor clasificado, pero está mejorando poco a poco en su juego.

Fenerbahçe - Valencia (viernes, 18:45)

Fenerbahce FNB
Valencia Basket VAL
Movistar Deportes

El Valencia busca la victoria en tierras turcas para buscar asaltar de nuevo el primer puesto de la clasificación, que ahora ocupa el Mónaco.

Real Madrid - FC Barcelona (viernes, 20:45)

Real Madrid RMA
Barça BAR
Movistar Deportes

Madrid y Barça se enfrentan en un duelo en el que los catalanes pueden ponerse segundos de la clasificación y los madrileños, entre los cuatro primeros.

Real Madrid Barcelona Euroliga

El Barça se compromete a renovar con la Euroliga y el Real Madrid estudia el proyecto de la NBA

Juan Morenilla | Madrid
El base del Valencia Kameron Taylor, Isaac Bonga, del Partizán, este martes en el Roig Arena.

El Valencia Basket se pone líder de la Euroliga y el Mónaco castiga al Barcelona

Daniel Arribas

