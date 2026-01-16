Jornada 22 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación
El partido de la jornada es el Real Madrid - Barcelona que se juega el martes 16
La Euroliga toma ritmo de crucero con el inicio de la jornada 22. El partidazo de la misma es el Real Madrid - FC Barcelona, que será el martes 16 a las 20:45. Por otro lado, el Valencia se enfrenta al Fenerbahçe y el Baskonia al Anadolu Efes.
Anadolu Efes - Baskonia (75 - 89)
|1
|2
|3
|4
|T
|IST
|20
|22
|17
|16
|75
|BAS
|23
|17
|18
|31
|89
El Baskonia se impone al Efes con un gran Trent Forest y se coloca decimoquinto en la liguilla. Sigue siendo el equipo español peor clasificado, pero está mejorando poco a poco en su juego.
Fenerbahçe - Valencia (viernes, 18:45)
El Valencia busca la victoria en tierras turcas para buscar asaltar de nuevo el primer puesto de la clasificación, que ahora ocupa el Mónaco.
Real Madrid - FC Barcelona (viernes, 20:45)
Madrid y Barça se enfrentan en un duelo en el que los catalanes pueden ponerse segundos de la clasificación y los madrileños, entre los cuatro primeros.
