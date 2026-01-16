Jornada 22 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación

El partido de la jornada es el Real Madrid - Barcelona que se juega el martes 16

La Euroliga toma ritmo de crucero con el inicio de la jornada 22. El partidazo de la misma es el Real Madrid - FC Barcelona, que será el martes 16 a las 20:45. Por otro lado, el Valencia se enfrenta al Fenerbahçe y el Baskonia al Anadolu Efes.

Anadolu Efes - Baskonia (75 - 89)

Anadolu Efes IST 75 Baskonia BAS 89 1 2 3 4 T IST 20 22 17 16 75 BAS 23 17 18 31 89 FINALIZADO

El Baskonia se impone al Efes con un gran Trent Forest y se coloca decimoquinto en la liguilla. Sigue siendo el equipo español peor clasificado, pero está mejorando poco a poco en su juego.

Fenerbahçe - Valencia (viernes, 18:45)

Fenerbahce FNB Valencia Basket VAL Movistar Deportes 18:45 CET

El Valencia busca la victoria en tierras turcas para buscar asaltar de nuevo el primer puesto de la clasificación, que ahora ocupa el Mónaco.

Real Madrid - FC Barcelona (viernes, 20:45)

Real Madrid RMA Barça BAR Movistar Deportes 20:45 CET

Madrid y Barça se enfrentan en un duelo en el que los catalanes pueden ponerse segundos de la clasificación y los madrileños, entre los cuatro primeros.