Baloncesto
NBA

Nikola Jokic se adueña de la Navidad en la NBA

El astro serbio firma un triple-doble inédito en la competición durante la victoria de los Nuggets sobre los Timberwolves tras una prórroga para cerrar la jornada festiva

Nikola Jokic NBA
Guille Álvarez
Guille Álvarez
NBA jornada 63
Denver Nuggets
Denver Nuggets
142 138
Finalizado
Minnesota Timberwolves
Minnesota Timberwolves

La Navidad en la NBA pone en el escaparate a los mejores jugadores de la competición. Allí estuvieron los clásicos de toda la vida, LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry, y nuevos fenómenos como Luka Doncic, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander o Cooper Flagg. Pero al final de la noche, quien más destacó de todos ellos fue Nikola Jokic. El pívot serbio capitaneó el triunfo de los Denver Nuggets sobre los Minnesota Timberwolves tras una prórroga por 142-138 con un triple-doble inédito en la historia de la competición: 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias (15-21 en tiros de campo; 22-23 en tiros libres). Y 18 tantos en el tiempo extra. Un nuevo récord que supera los 17 de Curry con los Warriors en un partido de playoffs contra los Blazers en 2016.

El encuentro que cerró la jornada deportiva festiva en Estados Unidos estuvo a la altura de las expectativas. Anthony Edwards, estrella de los Wolves, amasó 44 puntos y culminó la tremenda remontada de su equipo, 15 puntos abajo en el último cuarto, con un triple en suspensión desde la esquina a un segundo del bocinazo final (115-115) que hasta levantó al público local en Colorado. Aunque la prórroga arrancó con nueve puntos seguidos visitantes, los Nuggets abrazaron a un Jokic excelso que metió un par de triples, una canasta y 10 de sus 11 tiros libres en el tiempo extra para sellar el notorio triunfo.

“No te puedes cansar nunca de esto. Es el mejor jugador del mundo, punto final”, decía David Adelman, su entrenador, tras asistir a la enésima exhibición del Joker’, que este curso promedia 29,8 puntos, 12,1 rebotes y 11 asistencias por partido este curso con un 60,9% de aciertos en tiros de campo y un 44% desde la línea de tres. “Verle jugar a baloncesto es un honor y un privilegio”, subrayaba el analista televisivo y exjugador Charles Barkley. El partidazo de Jokic en Navidad y sus 56 puntos le sitúan dentro del exclusivo club de jugadores que anotaron más de 50 en tan señalada fecha: Bernard King (60), Wilt Chamberlain (59), Rick Barry (50) y Luka Doncic (50).

“Para ganar un partido así, con muchas idas y venidas, el secreto es mantenerse centrado, no dejarse llevar por la euforia ni el abatimiento. Debes controlar todo lo que puedes controlar, mantenerte calmado y creer en ti y el equipo”, explicó Jokic tras el encuentro. Una vez más, no supo cómo contestar cuando le preguntaron sobre su genialidad encima de la pista: “Claro que he hecho un gran partido, pero no sé qué más pensar o decir sobre ello”. Al serbio no le interesan los halagos, y en una noche tan señalada, probablemente tenía más ganas de ir a celebrar la Navidad con los suyos que alargar más de lo necesario su jornada de trabajo.

A pesar de no contar con tres titulares debido a las lesiones, la victoria de Denver aprieta un poco más la cumbre de la Conferencia Oeste. La nueva victoria de los San Antonio Spurs sobre los campeones Oklahoma City Thunder (102-117), la tercera del curso y el otro gran titular de la noche navideña, aprieta la clasificación que lidera OKC con 26 triunfos y cinco derrotas. Los texanos les siguen con 23 victorias y siete reveses, mientras los de Colorado cuentan con un balance de 22 triunfos y ocho derrotas. Para Los Angeles Lakers, los cuartos clasificados del Oeste (19-10), la Navidad les salió rana en la derrota por 96-119 en casa ante los Houston Rockets. Luka Doncic anotó 25 puntos y LeBron James, en su vigésima comparecencia a la cita, terminó con 18. Su entrenador, JJ Redick, lamentó la falta de compromiso del equipo con una sonada bronca ante los micrófonos.

En el resto de una jornada con cinco compromisos, los New York Knicks derrotaron en un bonito partido con suspense hasta el último segundo a los Cleveland Cavaliers (126-124) y los Golden State Warriors recuperaron el vigor ante los Dallas Mavericks (126-116), que vieron como Anthony Davis volvía a caer lesionado.

Sobre la firma

Guille Álvarez
Guille Álvarez
Graduado en Ciencias Políticas por la UPF y máster en Periodismo Deportivo y Comunicación por la Blanquerna-URL, ha pasado por las redacciones de La Vanguardia, la revista VICE y Mundo Deportivo. Colabora con la sección de deportes de EL PAÍS desde 2022, donde ha cubierto el Mundial de MotoGP y varias ediciones del Rally Dakar.
