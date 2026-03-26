El mundo del golf se pregunta: ¿Jugará Tiger Woods el Masters de Augusta?

El ganador de 15 grandes, de 50 años, reaparece públicamente en un torneo virtual y asegura que su intención es competir en el primer ‘major’ de la temporada, del 9 al 12 de abril

Fueron apenas nueve golpes. Un driver, dos maderas tres, un sandwedge, un chip y cuatro putts. Poco movimiento. Y no en un campo de golf real, sino en una combinación de un green físico y un simulador en una Liga virtual (TGL) en Florida. Pero suficiente, en cualquier caso, para afirmar que Tiger Woods volvió a jugar públicamente por primera vez desde que falló el corte en el Open Británico de 2024. Y para alimentar la gran pregunta que se hace el mundo del golf: ¿Jugará el próximo Masters de Augusta?

Asoma el primer grande de la temporada, del 9 al 12 de abril, y la figura del mito se agiganta. Tiger cumplió en diciembre 50 años y se recupera de su séptima operación de espalda, el pasado octubre, parte de un historial médico que recoge también un puñado de intervenciones de rodilla y un accidente de tráfico en 2021 que le destrozó la pierna derecha y casi le cuesta la vida. Nada hace pensar en un regreso salvo que el paciente es Tiger Woods, tantas veces resucitado, y que el escenario de su posible vuelta es Augusta, allí donde se ha vestido cinco veces como ganador de la chaqueta verde, la última en 2019 para atrapar su 15º grande en otra resurrección imposible.

“Lo he estado intentando”, dijo Tiger este martes después de sacudirse el óxido de tantos meses con esos nueve golpes; “solo que este cuerpo no se recupera como lo hacía cuando tenía 24 o 25 años. He tenido un par de lesiones graves en los últimos años con las que he tenido que luchar y me ha llevado tiempo, pero sigo intentándolo. Quiero jugar el Masters. Me encanta el torneo. Me ha encantado estar allí desde que tenía 19 años. Ha significado mucho para mí y para mi familia. Estaré allí de todas formas, en la cena de los campeones”.

El maltrecho cuerpo de Tiger es un misterio. Ni siquiera él mismo puede predecir cómo se levantará cada día. No jugó ningún torneo puntuable para el ranking mundial en 2021, el año de su terrible accidente, solo tres en 2022, tres en 2023, cinco en 2024 y ninguno en 2025 ni hasta ahora. Hace dos cursos falló el corte en el US Open, el Campeonato de la PGA y el Open Británico, y entre los cuatro grandes solo jugó el fin de semana en su amado Masters para establecer el récord de 24 cortes seguidos superados en Augusta. Allí pretende elevar esta primavera un poco más el histórico listón.

Tiger, este martes. Reinhold Matay (AP)

“No sé si jugaré, ya veremos cómo va. Estaré practicando, jugando en casa esta semana y seguiré intentando progresar”, se despidió Tiger en su regreso. El Champions Tour, el circuito de los veteranos, donde puede desplazarse en buggy entre los hoyos y disputar solo tres rondas en lugar de cuatro, le espera con los brazos abiertos. Sobre la mesa tiene también la oferta de ser el próximo capitán estadounidense en la Ryder Cup. Pero Tiger todavía quiere jugar el Masters. La gran pregunta aún no tiene respuesta.