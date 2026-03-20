Jon Rahm retira la demanda contra el circuito europeo pero no paga las multas

El golfista vasco se arriesga a perder la membresía del DP World Tour y por lo tanto a no ser elegible para la Ryder Cup

Jon Rahm sigue jugando en el campo de golf y en los despachos. El golfista vasco disputa estos días la cita de LIV en Sudáfrica en busca de su segundo título de la temporada después de cerrar hace dos semanas en Hong Kong una sequía de 539 días sin victoria, la más larga de su carrera. Y mientras, sube y baja su conflicto con el circuito europeo a raíz de las multas que recibe por disputar la Liga saudí sin el permiso del DP World Tour. El último episodio, según Golf.com, es la retirada por parte de Rahm de la demanda judicial presentada contra el circuito europeo en protesta por esas sanciones.

Rahm ha cerrado el litigio, que tenía toda la pinta de perder dados los precedentes de otros casos como el de Sergio García y puesto que ha incumplido su contrato como miembro del DP, pero se mantiene firme en su decisión de no pagar las multas.

El circuito europeo y ocho jugadores de LIV han llegado a un acuerdo por el que dichos golfistas saldan la cuenta pendiente de sanciones antiguas y se comprometen a disputar un determinado número de torneos del DP a cambio de no ser castigados económicamente en 2026 por alistarse en LIV. Rahm ha rechazado ese pacto porque no quiere jugar seis torneos del circuito sino el mínimo de cuatro para mantener la membresía y por lo tanto ser elegible para la Ryder Cup como parte del equipo europeo. Y ha acusado al DP de “extorsión”.

Pese a la retirada ahora de la demanda, las espadas siguen en lo alto. Si Rahm se mantiene dispuesto a no rascarse el bolsillo, no podrá disputar este curso ningún torneo del circuito europeo puesto que las sanciones estaban congeladas mientras siguiera el proceso judicial. Con el juicio aparcado, se acaba la tregua y si no abona los pagos atrasados ya no podrá competir en ninguna cita del DP World Tour (en su calendario están previstas cuatro citas, entre ellas el Open de España, a partir de agosto, cuando termina el curso en LIV).

En ese escenario, si no cumple con el mínimo de torneos jugados en una temporada, dejará de ser miembro del circuito europeo y por lo tanto no podrá ser elegido para jugar la Ryder Cup de 2027 en Irlanda.