La Liga saudí se le queda muy pequeña a Jon Rahm

Un duelo de gigantes entre Bryson DeChambeau y Jon Rahm decidió este domingo el torneo de LIV en Sudáfrica a favor del estadounidense después de un hoyo de desempate. Fue el emocionante broche que cerró la cita de la Liga saudí con más aficionados en directo, más de 100.000 entradas vendidas durante la semana. Y fue otra demostración de que, pese a ceder en el último instante, la competición se le queda muy pequeña al golfista español.

Una semana es DeChambeau quien asoma por las posiciones punteras. Otra, Joaquin Niemann. O el resucitado Anthony Kim. Siempre es Jon Rahm, un fijo en la lucha por la victoria cada fin de semana. El golfista vasco de 31 años alcanzó en Sudáfrica los 30 torneos de LIV disputados y sus registros reflejan esa sensación de gran dominio y de una regularidad que nadie exhibe ni de lejos. En 29 de esas 30 citas se ha clasificado entre los 10 mejores, y la única ocasión en la que salió de esa zona de honor terminó undécimo en Dallas en 2025. Sus resultados en los siguientes torneos hablan por sí solos: segundo, quinto, segundo y segundo para cerrar la pasada temporada; y segundo, segundo, primero, quinto y segundo para comenzar esta.

La racha alimenta otra estadística que no admite comparación con ningún jugador, circuito ni época y que apuntala la idea de que a Rahm le falta competencia a su altura. El vasco se ha clasificado entre los cinco mejores en 20 de los 30 torneos de LIV que ha jugado, dos de cada tres, un 66,6%. Dentro de la Liga saudí, Niemann se queda muy por debajo en este porcentaje, un 36,2% (17 de 47), y más todavía DeChambeau, un 24% (12 de 50), por citar a otras dos estrellas.

Frente al espejo del PGA Tour, el circuito americano, la cifra de Rahm es igualmente demoledora. Scottie Scheffler, número uno del mundo, celebra un magnífico 37,8% de puestos entre los cinco mejores (59 en 156 torneos disputados). Rory McIlroy, número dos y vigente campeón del Masters, un 30,7% (85 de 277). Y ni siquiera los dos grandes mitos históricos, Tiger Woods (43,1%; 163 de 378) y Jack Nicklaus (35,8%; 209 de 584) miran de cerca la marca del jugador español. Rahm machaca incluso a Rahm. Durante su etapa en el PGA Tour, el vasco sumó 47 top 5 en 158 citas, un 29,8% que le permitía codearse con los mejores del planeta y que le aupó hasta el número uno de la clasificación. Su 66,6% actual en LIV, más del doble, está fuera de mercado.

El mismo Jon Rahm ya admitió el año pasado que es más sencillo subir al podio en LIV, reducido a 57 jugadores por torneo, que en el PGA Tour: “Mentiría si dijera que no es más fácil quedar entre los 10 mejores con menos participantes. Es la pura verdad. Si hubiera jugado torneos con un número completo de participantes, ¿estaría entre los 10 mejores todas las semanas? No”.

Rahm, cuando ganó el Masters de 2023. David J. Phillip (AP / LAPRESSE)

Rahm suma tres victorias en la Liga saudí desde su estreno hace dos temporadas y siete segundos puestos, ganador de la clasificación individual en las dos campañas que ha completado y líder este curso con 579 puntos por los 476 de DeChambeau y los 243 del novato Elvis Smylie. Su número de golpes bajo par en las cinco paradas de este curso también es de récord: -23 en Riad, -20 en Adelaida, -23 en Hong Kong, -10 en Singapur y -26 en Sudáfrica para un total de 102 impactos rebajados a los campos. Así ha escalado hasta el puesto 28 de la clasificación mundial ahora que la Liga saudí reparte puntos.

La gran pregunta es si ese entorno menos competitivo rebaja o no el colmillo de Rahm ante la gran vara de medir, los cuatro grandes. La cuenta de victorias en el Grand Slam se paró en el US Open de 2021 y el Masters de 2023, antes de su fichaje por LIV. Volver a coronarse como integrante de una Liga saudí que domina con puño de hierro es ahora su gran reto. Augusta, del 9 al 12 de abril, le permitirá mirar a los ojos a alguien de su tamaño.