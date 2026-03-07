El Zaragoza, un histórico en horas críticas, busca la gesta: hundido en la tabla, es el equipo que menos goles marca y el tercero más goleado

El Real Zaragoza está atravesando uno de los capítulos más críticos de su historia. El séptimo equipo más laureado del fútbol español, con seis Copas del Rey, una Supercopa de España, una Recopa de Europa y una Copa de Ferias, está hundido en los últimos puestos de la clasificación. Actualmente, el equipo maño es penúltimo de Segunda División y se encuentra a cinco puntos de la salvación, con partidos todavía por disputar. En 29 jornadas, tan solo han sumado 27 puntos y seis victorias, unas cifras que demuestran su delicada situación. Llegar a este punto ha sido la consecuencia de un cúmulo de errores y malas decisiones en las últimas temporadas, en las que el club ha coqueteado de cerca con los puestos de descenso.

CAD Cádiz 0 David Gil, Iza Carcelén, Raúl Pereira, Jorge Moreno, Iker Recio, Antoñito Cordero (Álvaro García Pascual, min. 55), Álex Fernández (Rominigue Kouamé, min. 80), Suso, Sergio Ortuño (Moussa Diakité, min. 45), José de la Rosa (Brian Ocampo, min. 45) y Dawda Camara (Roger Martí, min. 70) ZAR Real Zaragoza 1 Esteban Andrada, Aleksandar Radovanovic (Ale Gomes, min. 64), Martín Aguirregabiria, Pablo Insua, Juan Larios, Mawuli Mensah (Keidi Bare, min. 64), Kenan Kodro (Marcos Cuenca, min. 53), Rober González, Hugo Pinilla (Dani Tasende, min. 53), Francho Serrano y Dani Gómez (Juan Sebastián, min. 87) Goles 0-1 min. 18: Kenan Kodro Arbitro Dámaso Arcediano Monescillo

Tarjetas amarillas Aleksandar Radovanovic (min. 14), Jorge Moreno (min. 33), Moussa Diakité (min. 69), Roger (min. 72), Marcos Cuenca (min. 80)

Ha sido una semana marcada por los cambios después del despido el pasado lunes del entrenador Rubén Sellés —que se incorporó en octubre tras la salida forzada de Gabi Fernández— y del director deportivo, Txema Indias —que se sumó al proyecto en junio—. Ahora la dirección ha confiado en gente de la casa para regresar al club: Lalo Arantegui ha vuelto como director deportivo, un puesto que tuvo que dejar en 2020 tras su despido, y David Navarro lo hace como entrenador, un año después de dirigir desde el banquillo como interino su único partido. La primera de las finales de esta nueva etapa ha resultado positiva para el equipo: el Real Zaragoza ha vuelto a ganar dos meses después, por la mínima. Y lo hizo este viernes en Cádiz, en un encuentro en el que ambos conjuntos llegaban con necesidades: los gaditanos solo habían sumado uno de los últimos 21 puntos; los maños cuatro en los últimos siete partidos.

El conjunto maño lleva 13 temporadas consecutivas en el pozo de Segunda División. En este periplo ha disputado tres playoffs de ascenso, pero también ha jugado con fuego en la parte baja de la clasificación. Por ejemplo, la pasada temporada certificó la permanencia en la penúltima jornada, en la que ganó por la mínima (1-0) al Deportivo, en un partido que coincidió con la despedida de la vieja Romareda. Ahora quedan 13 partidos por disputar, con sus 39 puntos en juego. Antes de que la caída a Primera RFEF sea irreversible, la dirección ha tomado medidas con la esperanza de dar un golpe de timón y conseguir una gesta solo para valientes: salir de los puestos de descenso.

“Es una situación muy difícil. Evitar el descenso no es imposible porque las matemáticas lo dicen así, pero no me gusta cómo han ido los acontecimientos esta temporada”, afirma por teléfono a EL PAÍS Mohamed Alí Amar, más conocido como Nayim, ídolo zaragocista y autor del histórico gol que dio la victoria al Real Zaragoza en el minuto 120 ante el Arsenal en la final de la Recopa de 1995. El exfutbolista advierte de los problemas a los que se está enfrentando el equipo esta campaña: “Nos cuesta la vida hacer un gol; los rivales tienen siempre oportunidades de marcarnos…”, apunta. Los datos avalan sus palabras: el conjunto blanquillo es el equipo que menos goles marca de la categoría, con 24 tantos a favor; y es el tercero más goleado, con 41 en contra.

“La gestión no está siendo del todo buena. A nivel económico, sí, porque la nueva propiedad ha reducido muchísimo la deuda desde la época de Agapito Iglesias. Pero a nivel deportivo no dan con la tecla, porque ya son bastantes años sufriendo para no bajar. Esta temporada el riesgo de descenso es alto”, asegura Xavi Aguado, exjugador que militó en el Real Zaragoza durante 12 temporadas y que alzó hasta tres títulos. Y añade, en llamada telefónica con este diario: “Un descenso sería una lacra importante. Zaragoza es una ciudad histórica en el mundo del fútbol que lleva muchísimo tiempo sufriendo y no creo que se merezca esto. Es importante el respaldo a los jugadores, porque no son máquinas ni robots y necesitan ese apoyo necesario para poder sacar esta situación tan complicada adelante”.

En los últimos días, también se ha conocido que el suyo es el quinto presupuesto más alto de la categoría: “No quiere decir que se tenga más dinero para fichar, porque en los años anteriores se ha ido gastando mucho dinero y no ha habido margen. No es excusa. No se han hecho las cosas como se debe a la hora de contratar”, alerta Nayim, además de poner el foco en otro de los grandes problemas del club: “Ya llevamos años en los que se ha traído a jugadores que han estado en sus anteriores equipos a un altísimo nivel y luego llegan al Real Zaragoza y parece que les puede la presión, el escudo o la historia... pero no rinden al nivel que deben”.

Los blanquillos, en sus 94 años de historia, han disputado 58 temporadas en Primera División, 29 en la liga de plata y cuatro en la tercera categoría. La época dorada más reciente del club fue entre los noventa y mediados de los dos mil, cuando llegaron cinco veces a la final de la Copa del Rey, temporadas en las que levantó el trofeo en tres ocasiones, y se hizo con la Recopa. “Teníamos un equipo muy bueno, en todos los sentidos. La afición era mucho más exigente antes que ahora. Cuando van a ver a su equipo, lo mínimo que quieren ver es cómo su equipo corre y lo da todo”, añade el goleador de la final de la Recopa.

Esta temporada, el Real Zaragoza ha ocupado los puestos de descenso en todas las jornadas —13 de ellas como colista— excepto en dos, con la competición recién empezada. “Cuando entras en una dinámica tan negativa, al jugador le cuesta, pero es que son muchas jornadas y seguimos teniendo muchas dificultades a la hora de hacer fútbol”, apunta Nayim. Gracias a su experiencia personal, sabe que regresar a las categorías profesionales no es una tarea fácil: “Se tienen que dar muchas circunstancias, tienes que hacer un equipo que se pasee por la categoría y hay grandes clubes que quieren lo mismo que tú”. Aguado también conoce lo complicada que es la 1ª RFEF, donde su hijo Marc Aguado, también exzaragocista, jugó con la elástica del Andorra: “Ahora es mucho más difícil subir. Si ocurre la desgracia, el Real Zaragoza será como si fuera el Real Madrid o el Barça porque todos los rivales lo recibirán con uñas, para ellos es un rival de una entidad muy alta”.

Además de la mala situación deportiva, este año se suma que el Real Zaragoza juega de local en el Ibercaja Estadio, un campo modular ubicado a las afueras de la capital aragonesa. La Romareda, inaugurada en 1957, fue demolida el pasado verano para construir un nuevo estadio con aforo para 43.110 espectadores de cara al Mundial de 2030, del que Zaragoza será una de las sedes. “Tiene que dar igual dónde juguemos. Somos un club con historia y con títulos, así que es una excusa que no me vale. En casa, con esa afición, deberíamos ser siempre superiores a los rivales, pero no lo somos futbolísticamente”, subraya el ceutí. En las dos últimas temporadas, los blanquillos solo han ganado 9 partidos de 42 como local, el 21% de los disputados. “Los registros son horrorosos. Las estadísticas y la puntuación que tienen como local asustan, porque son muy bajas. Tanto si quieres ascender, hacer playoffs o mantenerte, tienes que tener buenos registros como local. Si no sacas adelante los partidos que juegas en casa, es muy difícil cumplir el objetivo”, apunta Aguado, y añade: “El entorno y el contexto que te generaba La Romareda es inigualable, porque es un campo muy cerrado. Ahora la afición anima a su manera, porque el equipo también tiene que aportar y dar armas para que haya una comunión”.

Otro dato a destacar: en las 13 campañas que el equipo lleva en segunda, se ha contado con los servicios de 24 entrenadores. Para estas últimas jornadas, estará al frente del equipo David Navarro, que hasta el momento ha conseguido los tres puntos en los dos únicos partidos que ha disputado —en dos temporadas diferentes—. “Los zaragocistas tenemos esa esperanza de ver si ganamos dos o tres partidos seguidos y vemos la luz al final del túnel”, concluye Nayim. De momento, se ha roto la mala racha. La afición sigue haciendo suya la célebre frase que Benito Pérez Galdós escribió en los Episodios Nacionales: “Zaragoza no se rinde”. Pero está por ver si estos cambios han llegado realmente a tiempo.