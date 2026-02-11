Queralt Castellet: “Parece como si entre Juegos y Juegos no pasara nada”

Entrevista a la medallista de plata en Pekín 22, que debuta el miércoles en el snowboard olímpico: ““No miro los años. Para mí, la vida es el día a día”

Una semana antes de viajar a Livigno, donde debuta el miércoles (10.30, Teledeporte y Eurosport) en la calificación de halfpipe en sus sextos Juegos Olímpicos, Queralt Castellet toma aire en su base de Laax, el paraíso del snowboard y su cultura en los Alpes suizos. Reposa y se niega a echar la vista atrás, a recordar su medalla de plata en los Juegos de Pekín 22. Ni siquiera quiere pensar en el día anterior. Resume rápido los cuatro años pasados –“llevo mucho tiempo trabajando todos estos años y han pasado mil cosas, lesiones y más historias...”, dice—y también se niega a pensar que ya tiene 36 años, que ya no es una niña. “No miro los años. Para mí, la vida es el día a día”, dice la deportista de Sabadell. “El espejo son los demás. Son los otros los que te hacen recordar la edad que tienes”.

Pregunta. ¿Cómo han sido estos cuatro años desde Pekín?

Respuesta. Suele ocurrir que para el exterior, los Juegos es como un punto de vida de mucha gente y que entre los Juegos no pasa nada, ¿no? Es como que no pasa nada, pero bueno, para mí ha sido el día a día y lo he vivido como parte de mi progresión, de mi snowboard en general. Nada que ver con un objetivo olímpico. Los objetivos que me marco son a corto plazo y como mucho de un año para otro. Han sido cuatro años de muchísimo trabajo desde los últimos Juegos, pero igual que lo fueron los anteriores, igual que seguirán siendo. Para mí es un poco… lo veo como más el día a día.

P. ¿Sigue siendo la nómada que era y con la maleta de acá para allá?

R. Totalmente, igual, sí, sí. Tenemos que adaptarnos un poco a esta filosofía y este estilo de vida de estar todo el rato intentando buscar las condiciones y los sitios donde se pueda entrenar y sacar mi mejor riding. Y eso hace que tenga que estar viajando todo el rato y voy poco por casa.

P. ¿Cuál es su base, el sitio en el que pasa más de un mes? ¿O no hay ninguno?

R. Sí, donde paso más tiempo es sobre todo en Laax [a hora y media de Zúrich: tren hasta Chur y autobús después], aquí donde estoy ahora antes de bajar a Livigno [a dos horas y media en coche], porque durante el invierno me alquilo una habitación con otras dos chicas. Ahí es donde tengo todas mis cosas. Mi base de operaciones.

P. Va día a día y, pasito a pasito ya llega a sus sextos Juegos desde su debut en Turín 2006, una niña…

R. Absolutamente, sí, sí. Totalmente. Ha sido mi día a día desde Turín. Siempre me he enfocado en darlo todo en el día que tenga la oportunidad, y ese día puede ser hoy, puede ser mañana, pero tienes que estar ahí. Por eso me refiero a que es el día a día.

P. Tiene 36 años. Ya salen los típicos reportajes de que va a ser la más veterana que gane una medalla, ese tipo de cosas. ¿Piensa mucho en la edad?

R. Sé cuándo cumplo años [17 de junio], pero soy poco consciente de lo que significa cumplirlos porque la vida desde dentro se ve diferente, supongo.

P. Todo el mundo se siente joven hasta que se mira al espejo y se imagina cómo le ven los demás…

R. Sí, eso es. El espejo son los demás. Son los otros los que te hacen recordar la edad que tienes. Yo, para nada, nunca he pensado en batir récords de veteranía o de resistencia. Nunca he enfocado así las cosas y creo que todos tenemos nuestros puntos fuertes y puntos débiles y sabemos dónde hay que trabajar.

P. ¿Qué dará en Livigno? ¿Nuevos trucos? ¿Nuevo enfoque de la competición? ¿Ha evolucionado mucho el halfpipe?

R. Sí, obviamente, la gente va cambiando un poco, pero al final el formato de la competición es el mismo. Me he enfocado mucho en tener una ronda muy técnica que me permita sacar lo mejor de mí, de mi riding, y explotar los puntos fuertes que tengo y ya está. Siempre es eso lo que intento trabajar.

P. ¿Cuáles son sus puntos fuertes?

R. Creo que tengo un riding bastante explosivo y expresivo y que espero que permita al espectador sentir un poco las sensaciones que siento yo. Y siempre intento tocar el límite tanto por amplitud como por dificultad de los elementos.

P. ¿Ha evolucionado mucho en cuatro años o se sigue haciendo el mismo ejercicio cada vez mejor o se basa solo en altura?

R. Siempre estoy cambiando las rondas, los trucos… He intentado evolucionar hacia trucos diferentes que no había probado antes y creo que eso también es lo bonito.

P. ¿Se ve peleando por la victoria de nuevo?

R. ¡Totalmente! Ojalá que sea así. Voy a darlo todo para que así sea. Chloe Kim es una de las grandes rivales, pero, realmente, este año todas las chicas que están en la competición son rivales.

P. ¿La igualdad es buena para sus aspiraciones? La experiencia le puede dar serenidad y marcar la diferencia…

R. No, con el tiempo no se gana calma. Es una competición con todo el nivel del mundo y hay que darlo todo. Toda la adrenalina. La experiencia me ha enseñado que cada día tengo que reinventarme para seguir la evolución del nivel general y para seguir evolucionando mi propio nivel también.

P. ¿Y la motivación? ¿Estará siempre ahí o llegará ya el momento de perderla?

R. No lo sé. De momento tengo más motivación que nunca y en eso yo creo que tengo mucha suerte.

P. ¿En los momentos de crisis o negros que haya pasado estos años, esperaba estar tan optimista, tan centrada justo en vísperas de los Juegos?

P. Sí, bueno... Ves los Juegos como un punto importante a los cuatro años, pero siempre intentas enfocarte en objetivos a corto plazo para poder seguir al máximo la progresión y evolucionando sin mirar muy lejos. Se trata simplemente de sacar todo de cada día.

P. De los deportes de hielo y nieve los medios no especializados solo se interesan cada cuatro años… Menudo día a día.

R. Eso es algo en lo que compartimos opinión. Los deportes de invierno son muy importantes y, al final, es un pez que se muerde la cola: si no se le da visibilidad no hay nivel de participación y si no hay nivel de participación no hay tanta visibilidad. Hay que ayudar. Hay que hacer un esfuerzo para que no solo exista un globo mediático durante los Juegos. Desde un principio el enfoque ha estado en otros deportes y en otras disciplinas, que, desafortunadamente, no son las nuestras. Básicamente es esto. Aunque haya muchas ganas, mucho potencial, mucho nivel, todo, no tenemos seguimiento y apoyo mediáticos. Siempre ha sido así, y por mucho que hagamos, no cambia.

P. Puede hablarse de estancamiento, pero por lo menos en Livigno tendrá compañera española. Llega Nora Cornell, acróbata de 20 años…

R. Es una gran alegría. Nora me encanta. La conocí por primera vez en un skatepark en la Costa Brava. Y a ella le encanta patinar, le encantan los deportes de deslizamiento, tanto el snowboard como el skate, y tiene una base muy buena. Y creo que está en buen camino, tiene muchas ganas, es una chica con muchísimo potencial. Y, bueno, estamos en las mismas. Espero que se le dé el gran trato que merece, pero, claro, es complicado.

P. ¿Cómo ha llevado lo de no ser abanderada de los Juegos, pese a que según la normativa del COE le correspondía?

R. Aunque nunca nadie me había confirmado nada, ni nada, esperaba haber sido yo, pero luego no fue así. Espero que al menos lo hayan disfrutado Olivia y Quim. Yo lo he sido ya dos veces y sé que es una experiencia inolvidable.