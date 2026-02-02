La gente quiere ganar

Portada del libro "Mamutland", una novela de ficción deportiva escrita por el conocido streamer y creador de contenido español Kolderiu (Carles Santaló Sanz).

El fútbol es un negocio raro. Depende de que la pelota entre. Y para que eso suceda se tienen que dar una serie de condiciones que escapan al control de todos los actores del juego. De quienes están sobre el césped, de quienes se sientan en el banquillo o de las personas que ocupan un asiento en el palco. Se puede entrenar fantásticamente bien y perder. Se puede gestionar un club de una manera eficiente y quebrar. Porque en el balompié hay un elemento intangible e incontrolable. Por eso engancha tanto y por eso atrae a tanta gente del mundo de los negocios que, para demostrar que los refranes aplican a ricos y pobres, se empeñan una y otra vez en adquirir clubes, aplicarles la lógica empresarial e intentar demostrar que saben más que nadie; de gestión, de fútbol y de lo que se ponga por delante.

Mal asunto en un sector en el que los empleados cobran bastante más que sus jefes y en el que la hinchada juega un papel algo cínico: por un lado, pide el respeto a la tradición y los valores del club y, por el otro, ganar, ganar y volver a ganar. Porque cada fin de semana hay una nueva oportunidad de enmendar el error de la anterior, sí, pero también se abre la puerta a perder lo logrado. En la victoria y en la derrota se desprende la esencia del ser humano.

Mamutland (Lunwerg) es una novela escrita por Carles Santaló Sanz —creador de contenido conocido como Kolderiu— en la que narra una temporada en Mamutland, club de la Segunda División inglesa cuyo presidente y propietario decide ponerse al frente del equipo. Será el inicio de una campaña que empezará con un motín de varios de sus jugadores y que irá avanzando con la extraña lógica del fútbol: nunca se sabe dónde está la tecla para el éxito. El libro, que cuenta con las ilustraciones de Aren García, refleja con ritmo lo azaroso del asunto. Y también que al final, a la gente, más allá de lo excéntrico que sea el dueño de su equipo, lo que le importa es ganar.