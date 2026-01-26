España logra su primera victoria en la ‘Main Round’ del Europeo ante Francia

Los Hispanos superan a la selección francesa, que se jugaba el pase a semifinales, por 36-32 y aún pueden obtener la quinta plaza que da acceso al Mundial

La selección española masculina de balonmano ha superado a Francia, vigente campeona europea, por 36-32 en la tercera jornada de la Main Round del Europeo de Balonmano disputado en Dinamarca, Suecia y Noruega. Los hispanos, que llegaban al encuentro sin opciones de avanzar a semifinales, dieron su mejor versión para seguir viva en la lucha por la quinta plaza, que podría dar el pase directo al Mundial de Alemania 2027.

Después de quedarse matemáticamente sin opciones de avanzar en el campeonato con su derrota del sábado ante Dinamarca (31-36), los de Jordi Ribera, sin presión, ofrecieron ante la selección francesa sus mejores minutos en el torneo continental. Se marcharon al descanso con una renta de seis goles, tras una primera parte en la que se mostraron firmes atrás y mucho más consistentes en ataque que en sus encuentros anteriores.

Tras el descanso, los Hispanos supieron conservar la renta y mantener a raya a una Francia que sufrió un recital ofensivo de Ian Barrufet, máximo anotador y MVP del encuentro con 10 tantos en 11 lanzamientos. El guardameta, Sergey Hernández, fue crucial también para la victoria con 14 paradas. Con ello, España consigue su primer triunfo de la segunda fase del Europeo de Balonmano y mantiene vivas sus esperanzas de acabar terceros de grupo, que les permitiría jugar el partido por el quinto puesto, que tiene como premio un billete directo para el Mundial de 2027.