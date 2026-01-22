España agoniza en el Europeo de balonmano tras perder contra Noruega (34-35)

Un ataque final fallido termina por arruinar a una selección que se aboca a una proeza para alcanzar las semifinales

De todas las montañas que tiene que escalar España en la segunda fase del Europeo de balonmano, se suponía que Noruega era la más accesible, o la menos intimidante. Y perdió (34-35). Se le va la vida a la selección en el torneo porque continúa con cero puntos y ahora le espera un trío de rivales que a cual peor: Dinamarca (sábado, 18.00), Francia (lunes, 18.00) y Portugal (15.30, todos por Teledeporte). El desafío era titánico y ahora exige una proeza.

Los Hispanos terminaron muriendo en el monitor de los árbitros tras ejecutar con dos jugadores más un ataque final difícil de entender. A falta de 11 segundos, Noruega se vio con dos exclusiones, lo que abría el camino a España para rascar, al menos, un empate. La pelota le llegó a Ian Barrufet en el extremo izquierdo y, en lugar de encarar al portero en una posición muy franca, decidió colgarla a Aleix Gómez en el otro lado. Ahí apareció un defensor, que cortó el pase. Los colegiados pitaron en un primer momento siete metros, pero se corrigieron tras revisarlo en el televisor y confirmaron la ruina de la selección.

La segunda parte se le había puesto bien a España y, a falta de 15 minutos, atrapó una ventaja de tres tantos (26-23). No era nada definitivo, pero aquello pareció oxígeno puro para el desenlace. Sin embargo, apenas le duró y, con seis por jugarse, dos errores claros seguidos le devolvieron la ventaja a Noruega (29-30), que ya no la soltó gracias al siete contra seis que tantos réditos le dio tras el descanso. El encuentro se abocó a un intercambio de goles: +1 para los nórdicos y empate de España. Una secuencia que solo se rompió en la fatídica acción final.

Las diez paradas de Nacho Biosca, sustituto de Sergey Hernández, y las ocho dianas de Aleix Gómez (muy certero desde los siete metros) se quedaron cortas frente al martillo pilón de August Pedersen (11 tantos en 13 lanzamientos). Los problemas en el repliegue defensivo en la primera mitad y el siete contra seis nórdico en la segunda engordaron la producción ofensiva rival, y colocó a España en una situación agónica en el campeonato.

El siete contra seis nórdico

Los noruegos se desplegaban en la pista de Herning como flechas, a todo trapo. En cuanto España perdía un balón, hacía un lanzamiento precipitado o, incluso, metía un gol, salían como balas hacia la meta de Nacho Biosa. La rapidez nórdica era el principal problema de España al descanso. Una grieta con una solución clara: había que correr mucho más hacia atrás y minimizar los descuidos en ataque para no abrir las ventanas en la otra orilla.

Al intermedio se llegó con la sensación de que el plan noruego pesaba más que el español por más que el marcador indicara un 16-16. El cabreo de Jordi Ribera con 13-15 en el 25 tras varios minutos sin anotar reflejaba el estado de un conjunto que no terminaba de domesticar la tarde. Pedersen, bien conectado con la gran referencia de Sander Sagosen, sumaba sin apenas error. Curiosamente, su único fallo había sido en un siete metros. En los Hispanos habían debutado en el torneo Natan Suárez y Víctor Romero, y Biosca se apuntaba alguna parada de mérito.

Durante un tramo importante de la reanudación, pareció que España había cogido el duelo por la pechera. La paciencia le daba réditos en ataque y se encontró algo mejor atrás. Biosca también se hacía presente (10 intervenciones). Del 16-18 se pasó al 20-18 para los Hispanos. Y un robo de Dani Fernández los impulsó al 26-23. Aquel pudo ser el demarraje definitivo, pero la respuesta noruega, agarrado al siete contra seis, resultó inmediata.

La tarde se encaminó a un final de thriller, siempre con Noruega por delante. Tobias Grondhal puso el 34-35 y la selección ya no tuvo réplica. Murió en ese pase de Barrufet a Aleix Gómez.

España, 34 - Noruega, 35

España: Biosca; Odriozola (2), Alex Dujshebaev (5), Tarrafeta (1), Gurri (3), Barrufet (3) y Serdio (2) —equipo inicial— Sergey Hernández (ps), Serradilla (-), Garciandia (3), Fis (-), Dani Dujshebaev (1), Aleix Gómez (8, 6p), Natán Suárez (-), Víctor Romero (4) y Dani Fernández (2).

Noruega: Bergerud; Gulliksen (3), Anderson (4), Eck Aga (-), Hovde (1), Sagosen (2) y Pedersen (11) —equipo inicial— Haug (ps), Ronningen (-), Grondahl (5), Fredriksen (-), Lien (2), Solstad (5), Lyse (2), Schonningsen (-) y Blonz (-).

Árbitros: Pavicevic y Raznatovic. Excluyeron dos minutos a Serradila, Odriozola, Barrufet, Eck Aga (2), Lyse y Hovde.

Resultado cada cinco minutos: 1-2, 5-4, 8-9, 12-11, 13-15 y 16-16 (Descanso); 18-18, 22-20, 25-23, 28-26, 31-31 y 34-35 (Final)