Iker Romero: “Se está perdiendo un poco la esencia del balonmano”

El seleccionador de Austria, Iker Romero, en el partido del jueves contra Alemania en el Europeo de balonmano.

El vitoriano, seleccionador de Austria, rival este sábado de España en el Europeo, habla en esta entrevista sobre la evolución de su deporte

Después del buen arranque contra Serbia, el segundo puerto del Europeo de balonmano cruza este sábado a España con Austria (18.00, Teledeporte), una selección cada vez más exigente (perdió 30-27 ante Alemania en la primera jornada) y que ahora está entrenada por Iker Romero. El vitoriano, segundo máximo goleador de los Hispanos (753 tantos, por detrás de los 822 de Juanín García), se retiró en 2015 en Alemania tras ocho años en el Barcelona y allí arrancó su carrera en los banquillos. Desde 2021 dirige también el Bietigheim, ahora en la Bundesliga 2.

Pregunta. Siempre destacó por el carácter competitivo cuando jugaba. ¿Le cuesta encontrar ahora jugadores así?

Respuesta. No es un tema solo del deporte. Los tiempos y la vida han cambiado. Cuando era un chaval, mi abuelo ahorraba para comprarme unas zapatillas, y tenías que tirar con ellas todo el año. Jugabas en cemento, nieve, lluvia y el día que te tocaba en el polideportivo, eras el más feliz del mundo, aunque también era de cemento, pero al menos estabas a cubierto. Yo he tenido entrenadores a los que quiero con locura y el partido era el momento de la semana con menos tensión. En el Ademar, Manolo Cadenas nos llevaba a todos derechos, pero ahora es inviable esa firmeza en un vestuario. Muchos no aguantarían. Hay que adaptarse y lo que antes funcionaba, ahora ya no. O no del todo. Tienes que ir por otros caminos, que no son mejores ni peores. Aunque los del pasado no eran peores.

P. ¿Se frena para no hacer algunas cosas?

R. Se me da bien adaptarme rápidamente. El balonmano también ha cambiado. Yo ahora no aguantaría tres partidos.

P. ¿Le costaría ser jugador?

R. No, no podría. Me encantaría, pero no podría. Ir a 65 ataques por partido y con estas velocidades, enfrentarte a estos jugadores con este ritmo… Pero tampoco los jugadores actuales podrían con el balonmano de hace 25 años.

P. Mucho más duro.

R. Claro. Hay jugadores que a la tercera que se la preparas, no vuelven a entrar por ahí. Ha cambiado en todo.

Ahora se penaliza casi cualquier contacto. Se está llevando el balonmano hacia el baloncesto. Eso es peligroso

P. ¿Cuál le gusta más?

R. Los dos. Pero ahora estamos penalizando casi cualquier tipo de contacto. En mi opinión, creo que se está perdiendo un poco la esencia del balonmano. Nunca ha sido un deporte agresivo, pero sí de contacto. Lo que antes era una infracción leve, ahora es grave. Si quieres incrementar el tiempo de partido, los ataques y la velocidad, tienes que penalizar más el contacto. Se está llevando el balonmano hacia el baloncesto. Eso es peligroso. Porque nosotros tenemos un deporte que le gusta a la gente, pero también gusta el contacto. No la agresividad. Cuando hablas de contacto, alguno dice que hablas de agresividad. Yo no digo eso. Pero sí que no se penalicen tanto los contactos.

P. ¿Esto ha sido buscado?

R. Supongo. Si ves las normas de la última década, lo han llevado hacia más tiempo de juego, más ataques y más goles.

P. ¿Para captar a un nuevo público?

R. Eso se me escapa, la gente de los despachos sabrá. No conozco a nadie que le gusta el balonmano y no eche de menos un poco más de permisividad en los contactos.

P. ¿Y un marcador 22-21?

R. Eso es. No digo que tenga que ser un balonmano de 18-17, lento, pero jolines, vamos a que ya no se va a poder hacer un leve contacto.

P. ¿La gente que piensa así lo ha transmitido a los que hacen las normas?

R. Yo me llevo muy bien con todos los árbitros. Con las nuevas normas, les estamos jodiendo la vida. Es mucho más difícil pitar. Parece que con este discurso promuevo el balonmano de hace 25 años, y ni mucho menos. Pero creo que con esta tendencia en pocos años vamos a conocer poco el balonmano de mi época.

Los entrenadores españoles hemos aprendido a ayudarnos entre nosotros, hemos sido inteligentes para apoyarnos para buscar equipo

P. Más allá de esta cuestión, usted tuvo éxito como jugador en un estilo, el español, y ahora lleva años en una Liga distinta, la alemana. ¿Cuál pesa más en su libreto?

R. Lo que puedo aprovechar no es cómo jugaba, sino la experiencia de tantos años en la élite, cómo me imaginaba a un entrenador cuando era jugador. Eso sí me ayuda mucho. Luego, si vamos a mi trayectoria en los banquillos, desde 2017 he intentado formarme. Tengo un grupo de amigos, muchos españoles, como Juan Carlos Pastor, Manolo Cadenas, Antonio Carlos Ortega, de los que he intentado aprender todo lo posible. Y también me fijo en los técnicos alemanes.

P. ¿Va ganando terreno la escuela germana?

R. No, predomina la española. He jugado casi toda mi vida allí, he aprendido de los mejores de ese método. Ahora en Austria mi idea es implantar parte de esa metodología.

P. No es fácil entrar en Alemania. ¿Les ven ya de otra forma?

R. Allí se valora que un entrenador conozca el idioma y tienen respeto a traer uno que no lo habla. Pero todo va evolucionando y esto va también por ciclos. Hubo uno de técnicos balcánicos, luego los nórdicos, entró la fiebre de los islandeses… Y si ven que la calidad de los españoles es muy alta… En mi opinión, los entrenadores españoles hemos aprendido a ayudarnos entre nosotros, hemos sido inteligentes para apoyarnos para buscar equipo, hemos hablado bien de otros compañeros. Lo que hoy haces por uno, ese lo hace por ti mañana. Nos ha ido muy bien para instalarnos y expandirnos por todo el mundo. Luego la calidad impera.