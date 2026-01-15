Antonio Serradilla, el jugador de balonmano que disputa el Europeo con un solo ojo: “En la élite no existen las excusas”

El sevillano, al que en 2021 le extirparon el globo ocular derecho por un tumor, debuta en un gran torneo como jefe de la defensa española

“A mí me ha pasado de todo”, admite Antonio Serradilla (Sevilla, 27 años) con un suspiro. Por si fuera poco haber perdido el ojo derecho en 2021 debido a un tumor, en las Navidades de 2024 contempló (o sufrió) a solo unos metros un atentado cuando paseaba con su novia por un mercadillo de Magdeburgo. Un hombre atropelló con un coche a la multitud y murieron cinco personas y más de 200 resultaron heridas. Ellos se salvaron por poco y ahí sigue él, alto y tieso, investido en el nuevo jefe de la defensa de la selección de balonmano en el Europeo que arranca este jueves.

España estrena contra Serbia (18.00, Teledeporte) un recorrido que difícilmente puede ser más complicado. Si supera la primera fase ante los balcánicos, Austria y Alemania (se clasifican dos), en la segunda ronda le esperarían casi seguro Dinamarca, Portugal, Francia y Noruega (pasarían dos a semifinales). “Yo soy bastante optimista. El grupo tiene calidad y hambre. Vamos a hacer un gran papel”, asegura este hombre que, después de todo lo que le ha ocurrido en la vida, no se va a asustar ahora por un calendario que nadie duda en calificar como “de la muerte”.

Antonio Serradilla. Javier Hernández

A Serradilla los médicos le dijeron en abril de 2021, cuando le diagnosticaron un melanoma de coroides, que se fuera olvidando de la alta competición. “La mayoría de casos anteriores no lo habían conseguido. Esas personas habían sufrido con las distancias y la profundidad a la hora de ver, pero yo no. He podido hacer vida normal dentro de que he tenido más dificultades”, explica en un hotel de Pamplona, donde la selección disputó el torneo preparatorio para el Europeo (perdió la final con Portugal). “Después de la operación, el ojo estaba muy mal, sangraba mucho y me lo tenían que limpiar todos los días. A mí me daba cosa mirarme, no podía limpiármelo porque me daba como asco. Necesitaba a mi gente al lado. Yo intentaba hacerles ver que estaba bien mentalmente, aunque tenía momentos malos”, cuenta sobre aquel trance.

Después de la operación, el ojo sangraba mucho y me lo tenían que limpiar todos los días. A mí me daba como asco

Era 2021, tenía 22 años, pertenecía al Balonmano Ciudad de Logroño y ya había debutado con la selección, aunque no todavía en una gran cita. Tardó cuatro meses en regresar a las pistas con unas gafas para proteger el ojo sano y, pese a la advertencia de los doctores, insistía en que no renunciaba a disputar Ligas más potentes, ni a ganar títulos ni a volver con los Hispanos. Tres objetivos que ha ido cumpliendo uno a uno. El pasado junio levantó la Champions con el Magdeburgo y ahora ha sido convocado para su primer gran campeonato con la selección.

“Ha sido difícil, no voy a mentir. He pasado por momentos muy complicados. Pero lo dije siempre: lo iba a dar todo para estar en el máximo nivel. También he tenido una pizca de suerte por algunos equipos a los que he ido y entrenadores que me han venido muy bien. Y creo que aún no he dado mi máximo nivel. Soy una esponja para aprender”, asegura.

Si una persona con los dos ojos sanos cuenta con una visión periférica de 180 grados, la suya es de 90. “Cuando miro a la derecha, debo girar mucho más el cuello. Claro, ahí hay un segundo, medio segundo, que no tienes la información que otra persona sí, y hay que adaptarse”, puntualiza. “En la élite no existen las excusas. Lo he comprobado en Magdeburgo muchas veces. He tenido problemas, le he intentado explicar al entrenador la razón y me ha respondido: ‘bueno, ya, pero debes hacerlo bien’. Al final, te adaptas. Tengo hándicaps, pero busco mis trucos. La comunicación con mis compañeros es muy importante. Necesito que me hablen mucho. También el vídeo. Todos lo usan, pero a mí me sirve bastante para analizar al rival y anticiparme a las situaciones. Y luego tocar. ¿Yo tengo el doble mérito por hacerlo con un solo ojo? Puede ser, pero lo estoy haciendo y por eso juego en este tipo de equipos”, proclama Antonio Serradilla.

Tengo la mitad de visión panorámica, pero busco mis trucos. Necesito que mis compañeros me hablen mucho. El vídeo también me sirve bastante para anticiparme a las situaciones. Y luego tocar

Del Ciudad de Logroño promocionó en 2023 al Elverum, de Noruega, y al año siguiente firmó por el Magdeburgo, con el que ganó la Liga de Campeones hace siete meses. Esta temporada la inició en el Stuttgart, pero la próxima regresará al Magdeburgo, un gigante de Europa. Esta escalada le valió en noviembre la convocatoria con la selección, casi cinco años después, como especialista defensivo, una posición clave en la que se había abierto un agujero desde el final de ciclo de Gedeón Guardiola. El intento de que Miguel Sánchez-Migallón asumiera el mando no obtuvo los resultados esperados y dos buenas actuaciones de Serradilla contra Suecia hace tres meses lo han aupado al Europeo.

“Me noto con confianza y líder del equipo en defensa. Me sale de forma natural. Siempre he considerado que mi cualidad es la defensa. Me gusta jugar contra el atacante, hacerle cometer fallos, robar pelotas… Tiene ese punto de compañerismo y pasión”, cierra Antonio Serradilla, personaje principal, después de tantos duelos y quebrantos personales, de la selección española de balonmano en el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega que arranca este jueves con un recorrido para los Hispanos muy amenazante.

La lista de España

Portería: Nacho Biosca (Nantes) y Sergey Hernández (Magdeburg).

Central: Ian Tarrafeta (Nantes) y Natan Suárez (Sporting Portugal).

Lateral derecho: Álex Dujshebaev (Kielce), Imanol Garciandia (Pick Szeged) y Marcos Fis (Granollers).

Lateral izquierdo: Agustín Casado (Montpellier), Jan Gurri (Sporting Portugal), Daniel Dujshebaev (Kielce) y Antonio Serradilla (Stuttgart).

Extremo derecho: Kauldi Odriozola (Nantes) y Aleix Gómez (Barcelona).

Extremo izquierdo: Ian Barrufet (Barcelona) y Dani Fernández (Barcelona).

Pivote: Abel Serdio (Wisla Plock), Javier Rodríguez (Benfica) y Víctor Romero (Sporting Portugal).

Calendario

-Primera fase: Serbia (jueves 15, 18.00), Austria (sábado 17, 18.00) y Alemania (lunes 19, 20.30). Pasan dos.

-En la Main Round se cruzaría con los dos primeros de los grupos B (Dinamarca, Portugal, Macedonia del Norte y Rumania) y C (Francia, Noruega, República Checa y Ucrania). Del 22 al 28 de enero. Dos a semifinales.

Semifinales: viernes 30.

Final y bronce: domingo 1 de febrero

Todos los grupos

Grupo A: España, Alemania, Austria y Serbia

Grupo B: Dinamarca, Portugal, Macedonia del Norte y Rumania

Grupo C: Francia, Noruega, República Checa y Ucrania

Grupo D: Eslovenia, Islas Feroe, Montenegro y Suiza

Grupo E: Suecia, Croacia, Países Bajos y Georgia

Grupo F: Hungría, Islandia, Polonia e Italia