España arranca el intimidante Europeo de balonmano con un triunfo firme ante Serbia (29-27)

La selección fluye ataque en la primera parte y se agarra a la experiencia en la segunda en el estreno en un torneo plagado de minas

España no tiene tiempo para tomar posiciones con tranquilidad en el Europeo de balonmano. El recorrido que afronta no le concede ese tipo de licencias. El primer rival, Serbia, era ya una victoria casi obligada, y sin el casi, para alimentar las esperanzas teniendo en cuenta el amenazante ramillete de contrarios que asoma. O, al menos, para no quedarse sin margen de error. Y lo mismo se puede decir del choque de este sábado (18.00, Teledeporte) contra la Austria de Iker Romero.

De momento, ante los balcánicos se apuntó un triunfo solvente y serio (29-27), dominado de punta a punta con dos versiones diferentes. Muy bien en ataque en la primera mitad (19 goles) y con oficio en la segunda, cuando el callejón se estrechó. Entonces, se agarró a la clarividencia de Ian Tarrafeta, el MVP de la tarde con seis goles y cuatro asistencias, al callo de Álex Dujshebaev y a varias paradas finales de Sergey Hernández.

Ante un horizonte tan amenazante como el que le regaló el sorteo, España necesitaba presentarse en hora. Y eso hizo de la mano de Antonio Serradilla, un tipo con valor que empezó a marcar territorio en la defensa y a poner los primeros ladrillos. Varias buenas acciones suyas atrás comenzaron a asfaltar una primera parte estupenda de la selección, sobre todo, en ataque, donde todo fluyó.

La máquina la arrancaron Jan Gurri y Aleix Gómez, y pronto se unió el resto. Los 19 goles al descanso (19-15) hablaron de un equipo con soluciones y catálogo para agujerear un dispositivo que tampoco se distinguía entonces por la dureza. Un caudal ofensivo generoso y, además, variado, porque cuando se llegó al descanso en el bando español habían anotado todos los que habían participado hasta ese momento, salvo Imanol Garciandia.

Desde el 7-3 del minuto 11 que obligó a Raúl González, técnico español de los balcánicos, a pedir tiempo muerto, el primer acto transcurrió cuesta abajo para los Hispanos, muy cómodos y sueltos. Se aprovechó también de un par de siete metros fallados por el rival al inicio de la tarde. España jugaba bien y se divertía cuando apareció en pista Marcos Fis, una de las atracciones del campeonato, con muchos ojeadores encima. El joven de 18 años, debutante en estas alturas, irrumpió como en el jardín de casa con tres tantos consecutivos: dos uno contra uno que mandaron a sus defensores a la lona, y un lanzamiento de larga distancia letal. No había apenas tacha para el conjunto de Jordi Ribera, que dejó fuera de la convocatoria para este encuentro a Dani Dujshebaev y Víctor Romero.

El choque se reanudó con Álex Dujshebaev en pista en una segunda que cambió el paisaje. Ya no fue el momento de Marcos Fis. Se acabaron las alegrías ofensivas para España, en parte porque la defensa serbia apretó mucho más las tuercas. En los 10 primeros minutos, la selección solo se apuntó dos tantos, de Agustín Casado. Disfrutó de varias superioridades numéricas para abrir hueco, pero no las aprovechó y se abocó a un escenario de más estrecheces. La defensa de los muchachos de Ribera, eso sí, continuó aplicada.

Esos minutos del mayor de los Dujshebaev no dejaron muchos frutos, pero cuando la tarde se apretó, Jordi lo recuperó en lugar de Fis. Horas de vuelo para cerrar un partido que se había complicado. A siete minutos del final, la cosa andaba 26-24. Una apuesta que se reveló acertada. Entre él, el buen tino de Ian Tarrafeta y tres intervenciones de Sergey Hernández ayudaron a finiquitar la sesión.

España, 29 - Serbia, 27

España: Sergey Hernández; Aleix Gómez (3, 1p), Garciandia (-), Serdio (4), Serradilla (1), Gurri (2) y Dani Fernández (2, 1p) —equipo inicial—, Biosca (ps), Casado (3), Tarrafeta (6), Alex Dujshebaev (3), Odriozola (-), Fis (3), Natan Suárez (-), Barrufet (1) y Javi Rodríguez (1).

Serbia: Milosavljev; Djukic (5, 2p), Kojadinovic (6), Dodic (1), Borzas (4), Nemanja Ilic (1p) y Marsenic (2) —equipo inicial—, Cupara (ps), Vorkapic (-), Jevtic (-), Vanja Ilic (5, 4p), Damjanovic (-), Kukic (1), Mitrovic (-), Tasic (-) y Pechmalbec (2).

Árbitros: Eliasson y Palsson. Excluyeron por dos minutos a Serradilla, Javi Rodríguez, Borzas (2), Marsenic, Djukic y Cupara.

Marcador cada cinco minutos: 3-1, 6-3, 9-6, 11-9, 16-11 y 19-15 (Descanso) 20-16, 21-17, 23-20, 26-23, 27-24 y 29-27 (Final).

Herning (Dinamarca). 5.237 esp.