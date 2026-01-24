Dinamarca descarrila sin piedad a España del Europeo

Tras ajustarse la guillotina al caer con Alemania y Noruega, España se jugaba su continuidad en el Europeo ante Dinamarca, el hueso más duro de roer. Y no se dio el milagro, desconchada la selección para explicar que ya no seguirá en la élite, descarrilada en la segunda ronda como hace dos cursos en la primera. Adiós prematuro y doloroso a la espera de que llegue a su punto de cocción la nueva generación, que, visto lo visto, tiene en Marcos Fis el mejor de los moldes.

Aunque el primer disparo de Pytlick, caprichoso, pareció llevar la contraria a la lógica porque tocó los dos postes para alejarse de la red, Dinamarca pronto explicó que es el espejo del planeta balonmano, que alinea tantas estrellas como buen juego. Así, tras el gol inicial de Garciandia, Jacobsen y Hansen voltearon el resultado para que Pytlick y Gidsel estiraran las distancias. No había tutía ante la selección danesa, anfitriona y actual campeona del mundo, también subcampeona continental.

Dinamarca no corría, esprintaba; Dinamarca no pasaba, anudaba: Dinamarca no saltaba, volaba; y Dinamarca no tiraba, ejecutaba. Así, al compás de Gidsel y Pytlick, un fino estilista de lo más eléctrico y otro rompecinturas de gatillo fácil, la selección danesa disfutaba en la pista, balonmano de infinitos quilates. Jauja para el espectador y tormento para un Sergey Hernández que por un día no encontraba las soluciones con sus molinillos de brazos y piernas. Pero entre todos se mantuvieron en pie, 14-16 para cerrar el acto.

Buscaba algo a lo que agarrarse España y encontró a Fis, el niño superdotado, tan eficaz desde los siete metros como desde la periferia. Aporta Fis un aura de serenidad y liderazgo impropia de su mayoría de edad, como si ya las hubiera visto de todos los colores, como si enfrentarse y poner en apuros a Dinamarca no fuera complicado. Valiente, gigante también, aupó a España con cinco goles para lograr el imposible, empatar a 17. Pero ahí se acabó lo que se daba, como si el ogro danés despertara de mal humor, un gol tras otro para poner el 17-22, para explicar que con los mayores no se juega.

Volvió a darse entonces la velocidad rival del balón que generaba desequilibrios y ranuras en España, incapaz de aguantar el tipo en el contacto. Y, además, cuando lograba ganarse buenas opciones de tiro, se topaba con Nielsen, que le sobran kilos pero no elogios, el número uno sin ninguna discusión. Por lo que Dinamarca levantó el puño y España bajó la cabeza, ya eliminada. Aunque ahora le tocará medirse a Francia (lunes, 18.00) y Portugal (15.30, ambos por Teledeporte), un castigo sin otro aliciente que tejer para el futuro con Fis como epicentro. Pero todavía no es su momento. Eso es cosa de Dinamarca.