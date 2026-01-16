Etapa 12 del Dakar: Nasser Al-Attiyah y Ricky Brabec encarrilan a lo grande la carrera

Quedan 100 kilómetros contra el cronómetro después de casi 5.000 competidos, y solo una calamidad evitará que Nasser Al-Attiyah en coches y Ricky Brabec en motos se lleven este sábado la edición del 2026 del Rally Dakar, la séptima en Arabia Saudí. En la etapa 12 entre Al Henakiyah y Yanbu, donde hace dos semanas arrancó la prueba, el catarí de Dacia y el estadounidense de Honda cumplieron con creces su cometido de alejar a sus rivales en la víspera de su coronación. De hecho, dictaron sentencia a lo grande con sendas victorias en la penúltima especial de 310 kilómetros muy variados, y la noticia pilla a pocos por sorpresa.

Al fin y al cabo, ambos son los pilotos en activo con más entorchados en sus respectivas categorías. Si nada se tuerce mañana, Al-Attiyah sumará el sexto Touareg de su trayectoria y Brabec el tercero, números que les sitúan en una categoría aparte en el olimpo de la carrera. En coches, el francés Stéphane Peterhansel es el único que supera al catarí con ocho títulos, mientras en las dos ruedas solamente cinco pilotos —el propio Peterhansel, Cyril Neveu, Cyril Despres y Marc Coma— habrán ganado más que el norteamericano en las 48 ediciones disputadas.

Al-Attiyah salió desatado este viernes a sabiendas de que tenía por delante y por detrás a varios activos de su equipo. Podía arriesgarse con los pinchazos y confiaba mucho en la mecánica del Dacia, marca rumana del grupo Renault que puede culminar su cometido en los rally-raids en su segunda participación. El catarí, a sus 55 años, igualó con su segunda victoria de especial en la presente edición las 50 victorias de etapa totales de Peterhansel y el finlandés Ari Vatanen, los plusmarquistas en esta estadística dentro del Dakar. El piloto arábigo, que acumulará seis triunfos y 12 podios de la general en 22 participaciones este sábado, asienta su trono en el Olimpo de la especialidad.

El puntal de Dacia completó la jornada en 3h21m52s, alejando al segundo clasificado de la tabla, el catalán de Ford Nani Roma, desde el primer punto de referencia en el kilómetro 45. No contento con ello, vio una oportunidad de oro para redondear su sexto título con el récord de triunfos de etapa. Toby Price, Mitch Guthrie y Mattias Ekström intentaron llevarse la gloria del día, pero finalmente quedaron a más de un minuto del gran triunfador del rally. El piloto de Folgueroles, séptimo a cinco minutos de su gran rival, volverá al podio por primera vez desde 2019 tras haber superado un cáncer de vejiga en 2022. Su compañero Carlos Sainz finalizará en quinta posición su decimonovena participación a los 63 años, quizás la última de su ilustre trayectoria.

En motos, Brabec demostró que su estrategia en la víspera, que confundió a KTM y mosqueó a Luciano Benavides, segundo clasificado de mérito con su rodilla destrozada, resultó efectiva. El nativo de San Bernardino (California), optó por desechar una ventaja que era de cuatro minutos al final de la etapa 11 escondiéndose y dejando pasar al enemigo, renunciando incluso al liderato de la general. Este viernes, lo recuperó en apenas 100 kilómetros gracias a las trazas de hasta cinco competidores que navegaron al frente suyo, rodando a fuego para dictar sentencia con su segunda victoria de etapa de la edición.

Con un tiempo de 3h19m01s, Brabec superó a su oponente argentino en casi cuatro minutos, lo que le otorga un liderato en la general algo superior a los tres minutos. Improbable de remontar, pero no imposible. Esta tarde habrá charla motivacional de los Benavides. Su hermano mayor, Kevin, logró su segunda corona en la carrera en la última jornada de la edición de 2023, pero en aquella ocasión empezó el día definitivo a tan solo 12 segundos del entonces líder Toby Price.

El valenciano Tosha Schareina, que escoltó a su compañero y próximo campeón durante gran parte de la especial, terminó a 12 minutos de él en la etapa y selló así su segundo podio consecutivo en la carrera. Después de ser segundo en 2025, este año subirá al tercer cajón a una media hora del ganador. Al principal candidato español a la victoria, de 30 años, se le atragantó la prueba desde que cometió un error de novato en la primera etapa maratón, sancionado con 10 minutos de tiempo. Ese desliz pesó demasiado en su cabeza.

El catalán Edgar Canet, que arrancó su segunda participación con dos victorias y liderando la carrera, terminará un Dakar de puro aprendizaje después de que las etapas maratón, que exigen mayor gestión de la mecánica, se le atragantaran. El chaval de 20 años, compañero de Benavides y el defensor de la corona Daniel Sanders, pudo acumular kilómetros y entender las mil y una trampas que hay en la élite de la carrera. Su compañero australiano, por cierto, cumplirá su palabra y terminará el rally a pesar de completar las tres últimas etapas con la clavícula izquierda rota.

Clasificaciones

Etapa 12 coches

1. N. Al-Attiyah (Dacia), 3h21m52s

8. N. Roma (Ford), +6:22

11. C. Sainz (Ford), +7:45

General coches

1. N. Al-Attiyah (Dacia), 48h01m51s

2. N. Roma (Ford), +15:02

3. M. Ekström (Ford), +23:10

Etapa 12 motos

1. R. Brabec (Honda), 3h19m01s

2. L. Benavides (KTM), +3:43

3. T. Schareina (Honda), +12:58

General motos

1. R. Brabec (Honda), 48h08m12s

2. L. Benavides (KTM), +3:20

3. T. Schareina (Honda), +27:51