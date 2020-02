Inter-Getafe y Sevilla-Roma en los octavos de la Liga Europa

El Getafe se enfrentará al Inter de Milán y el Sevilla a la Roma tras el sorteo de los octavos de final de la Liga Europa, celebrado en Nyon. La segunda competición europea entra en su fase decisiva, donde ya podían cruzarse equipos del mismo país y no existen cabezas de serie. Los partidos de esta eliminatoria de octavos se jugarán los próximos jueves 12 y 19 de marzo. Los equipos españoles no han tenido demasiada suerte en el sorteo, puesto que Inter de Milán y Roma son dos equipos de un enorme potencial. No obstante, el nivel de los equipos a estas alturas de la competición es ya bastante alto.

El Getafe, tras eliminar a todo un campeón de Europa como el Ajax, se enfrentará ahora a otro campeón continental, un Inter que cayó de la Champions y es máximo favorito para el triunfo en la Liga Europa. En principio, será un desplazamiento complicado para los aficionados del Getafe, puesto que Milán es uno de los focos del coronavirus. De hecho, el choque que jugaron los italianos ante el Ludogorest se celebró a puerta cerrada. En todo caso, se trata de una eliminatoria alto nivel.

El Sevilla se medirá a la Roma. Se trata de una eliminatoria muy especial para Monchi. El director deportivo del conjunto andaluz trabajó dos años en el equipo italiano (de 2017 a 2019) antes de regresar al Sevilla el pasado verano. "Se trata de una eliminatoria muy complicada, aunque iremos a por ellos. Es un equipo que tiene grandes jugadores, es un equipo con historia, con una gran afición detrás…Pero iremos a por ellos", ha afirmado Fernando Navarro, ayudante del propio Monchi en la secretaría técnica del cuadro andaluz. "Es un rival muy complicado. Lo conocemos muy bien, sobre todo Monchi, que estuvo allí trabajando. Será una eliminatoria muy equilibrada entre dos grandes equipos, con muchas ganas de pasar a los cuartos de final", destacó, por su parte, Julen Lopetegui, entrenador del conjunto andaluz. "Creo que nos conocemos demasiado bien como para que haya sorpresas. Conozco a Paulo Fonseca de la Liga de Portugal", añadió el técnico del Sevilla, quien restó importancia al hecho de jugar la vuelta de la eliminatoria en Roma.

El resto de los enfrentamientos en estos octavos de la Liga Europa son el Rangers-Leverkusen; Lask (Austria)-Manchester United; Basaksehir-Copenhagen; Olympiacos-Wolwes; Wolsfburgo-Shakthar; y el vencedor del Eintracht-Salzburgo frente al Basilea.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.