Gerard Piqué: “En los últimos años los resultados han sostenido al club”

Gerard Piqué no acostumbra a dejar al azar sus apariciones públicas. Ya sea vía redes sociales, en una zona mixta o cuando pide comparecer en la sala de prensa, el catalán sale cuando quiere dejar un mensaje. En San Paolo fue de paz. Aunque no pudo con su genio y dejó algunos detalles. Después de una semana agitada, en la que Cadena Ser desveló que el club tenía contratada a I3 Ventures, una empresa de márketing digital para mejorar la reputación del presidente y desprestigiar a opositores, empresarios y jugadores, el Barça suspendió al jefe de gabinete del presidente y la figura de Bartomeu quedó en entredicho. La hinchada azulgrana enseñó su malestar al mandamás como una sonora pitada y una indisimulable pañolada en el último partido ante el Eibar. Y hasta este martes, la única palabra del vestuario que se conocía era la de Messi. “Veo raro que pase una cosa así”, dijo el capitán, uno de los afectados por las campañas de I3 Ventures. Faltaba la opinión de Piqué, también en la diana de la empresa de márketing contratada por el club.

“¿Si me llegó a molestar? No sabría decir si me molestó”, dijo Piqué, sobre los mensajes negativos que presuntamente difundió el club; “tanto me da. Las redes sociales son incontrolables”. A diferencia de Messi, al central sí le convencieron las explicaciones de Bartomeu, que la semana pasada se reunió con los capitanes. “Lo vi muy afectado”, contó el central. “Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. En los últimos años siempre ha sido muy importante lo que ha pasado en el terreno de juego; los resultados han sostenido al club. Tenemos que hacer las cosas bien en el campo, porque si no, las aguas no bajan tranquilas”, dijo insinuando que han sido los jugadores quienes han maquillado las carencias de la directiva.

Lo intentó matizar. Pero sin demasiado énfasis. “No sé si el club está mal o bien gestionado. No tengo información para eso. Eso lo dirá el socio. Una cosa es lo que sale en la prensa y otra es lo que pasa, si es cierto o no… Lo más importante es ganar. Lo sabemos. Si queremos tener tranquilidad, lo más importante es seguir ganando y jugar bien” remató, en un intento por rebajar la tensión. Aunque tardó poco en volver a la carga.

“¿Sabes lo que es Pulcinella?”, respondió el futbolista en la sala de prensa del estadio San Paolo; “aquí lo saben muy bien. Es un personaje de la comedia italiana”. El central azulgrana buscó, a su estilo, con humor, rebajar los decibelios en el Barcelona. “Pulcinellas, marionetas, hay en todos lados. Creo que todos lo somos en algún aspecto de nuestra vida”, continuó Piqué, que la semana pasada tildó de marioneta a un periodista después de que este asegurara en Twitter que “el socio del Barça es cada vez es menos manipulable y más inteligente, y sabe identificar perfectamente quién quiere llegar al club para utilizarlo por sus intereses mediáticos, políticos y económicos”. “En este caso, era evidente”, explicó el 3, que le respondió a través de la misma red social; “toda la gente de poder tiene a su gente afín, a la que le pasa información para que los protejan. Eso está bien. Lo hace todo el mundo. El tema es que cuando se pasan ciertas líneas, hay que salir al paso. Y eso es lo que quise hacer”.

Y Piqué volvió al mensaje inicial. “Pasemos página. Todo lo que no sea la pelota nos perjudicará”, concluyó.

El Barcelona llega al San Paolo para enfrentarse a un Nápoles en vías de reconstrucción. “Les digo a los jugadores que esperemos la mejor versión del rival. Será complicado para los dos, con alternativas. Espero al mejor Nápoles”, dijo Quique Setién. El equipo italiano derrotó al Liverpool en la fase de grupos cuando Ancelotti estaba en el banquillo. Y con Gattuso se impuso a la Juventus. “Han superado a rivales de mucha entidad y seguro que darán una versión extraordinaria”. “Ante los grandes, se crece”, sumó Piqué. Y añadió: “Es la primera vez que el Barça viene a este estadio. Como futbolista te gusta probar cosas nuevas. El Nápoles ha mejorado mucho últimamente. Seguro que será muy complicado”.

