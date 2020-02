Sergi Roberto se pierde San Paolo y el clásico

No aligera la enfermería el Barcelona sino que la engrosa, mermado como está de efectivos por la mala gestión deportiva y por las exigencias económicas traducidas en traspasos. No puede contar Setién con Luis Suárez –operado de la rodilla y no se le aguarda hasta el final de curso-, con Dembélé –operado del bíceps femoral y no se le espera hasta el próximo año- ni con Alba, que se espera que regrese en un par de semanas. Para su infortunio, tampoco lo podrá hacer con Sergi Roberto, que ya no jugó ante el Eibar por más que fuera convocado. “Lesión muscular en el addcutor del muslo derecho. El tiempo de baja aproximado será de entre tres y cuatro semanas”, reflejó el parte médico azulgrana.

Todo un contratiempo para el Barcelona, que afronta una parte decisiva del calendario con la visita a San Paolo este próximo miércoles (ida de los octavos de la Champions), además de visitar el domingo el Bernabéu para disputar el clásico. Precisamente, no hay duelos que le gusten más al canterano, casi siempre protagonista para bien porque ha dado seis asistencias en los últimos ocho clásicos. Asimismo, el lateral tampoco podrá participar en los duelos ligueros ante la Real Sociedad ni el Mallorca, a expensas de si puede volver para el envite de vuelta de la Champions, ya en el Camp Nou.

Sin más fichas que 14 utilizables –Braithwaite viajó con el equipo para entrenarse pero no puede jugar en la Champions-, Setién reforzó la convocatoria con cuatro jugadores del filial: el central Araujo, el lateral zurdo Akieme, el medio Riqui Puig y el atacante Collado. Como curiosidad, el Barçavolará a Nápoles en un vuelo chárter con el número PVG 1899, cifra que coincide con el año de fundación del club azulgrana.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.