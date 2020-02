Braithwaite: “No voy a lavar la ropa con la que abracé a Messi”

El Barcelona oficializó el fichaje de Martin Braithwaite el jueves por la mañana. Lo presentó ese mismo día por la noche. Una semana frenética para el danés, coronada con su estreno ante el Eibar en el Camp Nou. “Espectacular”, describió su debut el exjugador del Leganés, de 28 años, que llegó al Barça a cambio de 18 millones de euros para reemplazar al lesionado Dembélé. “Estaba un poco nervioso, pero es un sueño hecho realidad. Estoy contento por cómo los fans me recibieron”, prosiguió Braithwaite. Reemplazó a Griezmann en el minuto 72. Tiempo suficiente para tocar seis pelotas y participar en los últimos dos goles del Barcelona. Nada menos para que Messi marcara el sexto póker de su carrera. “No me voy a lavar la ropa con la que me he abrazado a Messi”, contó el danés; “no fue difícil. Yo solo tuve que dar el pase. Él hace todo el resto”.

“Hizo muchas cosas, muy interesantes en los 20 minutos en los que participó”, subrayó Guillermo Amor, responsable de relaciones institucionales del club azulgrana. En el Barça celebraron el estreno de Braithwaite, sobre todo Quique Setién, que había insistido con su incorporación. “Ha hecho más de lo que esperaba. Bastante más. Creo que hemos hecho un fichaje extraordinario, se va a adaptar perfectamente a lo que necesitamos. No hablaré de que ha participado en el cuarto y quinto gol. Es potente, hábil, va bien al espacio y retrocede bien para los apoyos. Martin entiende el fútbol”, explicó el entrenador cántabro. Sus compañeros también piropearon su estreno como azulgrana. “Ya lo conocíamos. Siempre ha sido difícil jugar contra él. Es un delantero con mucha fuerza y va a sumar. Me alegro por él, es un buen chico”, sostuvo Rakitic. “Nos va a ayudar mucho”, completó Arthur.

El volante brasileño, que sumó su cuarto gol de la temporada, aseguró que el Barcelona necesitaba una victoria contundente. “Era un partido clave para los dos encuentros que vienen [Nápoles y Real Madrid]. Necesitamos un encuentro en el que todo vaya bien. Goles y seguridad en la salida del balón”, dijo Arthur. “Hicimos el partido que necesitábamos. Te da fuerza ganar por cinco goles. Es un refuerzo positivo de cara a lo que nos espera”, concluyó Setién.

