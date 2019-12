Sergi Roberto, carcoma para el Madrid

A Sergi Roberto (Reus, 27 años) se le escapaba una sonrisa de orgullo en pretemporada porque volvía a los orígenes, al centro del campo. Así se lo notificó Valverde, convencido de que con Semedo y Wague cubría el lateral derecho con garantías. Pero no ha sido así porque Semedo —que es mejor en el uno contra uno pero mucho menos táctico y seguro con la pelota entre los pies— ha estado un mes parado por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y porque Wague no cuenta con la confianza del entrenador. Por lo que Sergi Roberto, que jugó los cinco primeros partidos del curso de medio, ya ha disputado nueve saliendo de la partida en la retaguardia derecha. Y funciona porque ha sido de los mejores en los últimos envites frente al Dortmund, Atlético, Mallorca y Real. Ante el Madrid, seguramente, repetirá lugar. Por prestaciones y porque siempre se le dio bien el enemigo, carcoma para la casa blanca.

No es casualidad, sin embargo, que en estos últimos partidos también estuviera Rakitic de volante, que atiende a los movimientos de los compañeros para corregir posiciones y huecos. Precisamente, en el sitio en el que Sergi Roberto iba a jugar. “Las temporadas comienzan con una idea y los jugadores van jugando en función de esa idea. Pero luego todo se va ajustando”, expresó Valverde después de vencer al Mallorca; “y si los medios juegan bien y Sergi lo hace así de lateral...”. Mensaje diáfano para el canterano, que recupera su vieja condición, esa que le propuso Luis Enrique cuando Sergi Roberto le pidió hace cinco años una salida por falta de minutos. “Es un jugador que entiende nuestro fútbol, que sabe lo que hay que hacer sin que se lo digan”, señalan desde el vestuario.

“He mamado esta filosofía desde hace 15 años; sé bien cómo funciona todo y siempre me he fijado en todas las posiciones para aprender”, añade Sergi Roberto; “y he tenido suerte con mis condiciones físicas porque hay que correr mucho de arriba abajo, además de tener dominio del balón”. Así lo ven desde el camerino: “Está en un gran momento de forma y de madurez como demostró, por ejemplo, ante el Atlético”. Porque, entre otras cosas, no hay partidos que se le den mejor a Sergi Roberto que los que les miden contra los rivales Madrid.

Nada extraño en un canterano, todavía el último que se ha asentado en el once. Casualmente, el Madrid le hizo una oferta de niño, cuando estaba en el Nàstic. “Pero al cabo de unos días se puso el Barça en contacto con nosotros y ya no escuché nada más”, recuerda. “Por un lado puede ser que sea casualidad que en Madrid me salgan buenos partidos”, acepta el jugador; “pero también es cierto que contra Atlético y Madrid siempre tienes una motivación extra. Eso y que son equipos que juegan más de tú a tú y no se cierran con los 11 jugadores en su área, por lo que me es más fácil jugar en ataque”. Recordada es, por ejemplo, su galopada con el balón atado a la bota que sirvió para el 2-3 en el Bernabéu, ahora hace tres años. O expresivos son sus números porque desde 2015 ha repartido seis asistencias en los últimos siete clásicos, solo superado por las nueve de Messi.

Quizá también ocurre porque no deja nada al azar, tampoco en el aspecto defensivo. “Antes de los partidos siempre miro los posibles rivales con los que me mediré”, dice. Capacidades que le han atornillado en el lateral, pero que podría volver a dar un giro después del mercado invernal, toda vez que los medios Arturo Vidal y Rakitic ya han expresado su tristeza por la falta de minutos, también porque Aleñá saldrá cedido. “Siempre he dicho que estoy a disposición del entrenador”, responde; “me considero un jugador de equipo por encima de todo y por varias circunstancias, ya sean lesiones o decisión del entrenador, me toca jugar mucho en el lateral. Y ahí y en donde sea, siempre intento ayudar al equipo”. Contra el Madrid, lo consigue.

