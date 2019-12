El club azulgrana enviará una carta de protesta por el arbitraje

El final del partido dejó una sensación de perplejidad e indignación entre los jugadores del Barcelona. Levantaban los brazos, le pedían al árbitro, Alberola Rojas, que les explicara por qué no había intervenido el VAR en una de las últimas acciones del encuentro en que reclamaron un agarrón de Llorente a Piqué dentro del área. Valverde comentó que también inquirió al cuarto árbitro. Sin éxito. En el Reale Arena, Guillermo Amor, director de relaciones institucionales y deportivas del Barcelona, indicó: “A nosotros nos ha parecido penalti”.

El club deslizó que hoy mismo enviará una carta firmada por su presidente Josep Maria Bartomeu al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, para protestar formalmente por el arbitraje y por el hecho de que no interviniera el VAR. El club quiere transmitir su indignación y su disconformidad por lo que considera un agravio. Se entiende en el seno del club azulgrana que no se juzgó con la misma vara de medir y se reprocha que ni siquiera se consultara el VAR. El Barcelona, además, presume de ser una de las entidades que más han trabajado para conseguir la implementación de la tecnología en el fútbol español. La polémica se produce cuando el clásico está ya en puertas, el miércoles, en el Camp Nou.

“Puedo llegarle a agarrar un poco”, explicó Sergio Busquets en relación a la acción en que el árbitro señaló penalti contra el Barcelona. “Pero si pones el listón a ese nivel va a ser complicado. La acción en que han agarrado a Gerard es un ejemplo. Ha sido más clara que la mía. La tenía que haber visto el árbitro. Creo que la vio, pero no quiso pitarlo”. El jugador azulgrana expresó también su desconcierto: “Está claro que tenía que haber consultado con el VAR, pero no ha sido así. No sabemos lo que ha pasado, ni lo sabremos nunca porque no lo van a decir”. De Jong también se quejó por lo que considera un agravio comparativo: “Si pitas el primer penalti, también tienes que pitar el que le han hecho a Piqué”.

Ernesto Valverde explicó que no había visto aun la acción repetida. “Intuimos que puede haber penalti, que han agarrado a Piqué”, dijo. El entrenador azulgrana vaticinó que el próximo partido ante el Real Madrid será duro e intenso, como el que se jugó en San Sebastián, pero “diferente”. “Nos ha costado al comienzo. Ellos apretaban muy arriba y nos costaba sobrepasar esa presión. Pero, una vez que la hemos superado un par de veces, se veía que les podíamos hacer mucho daño. Y ya con el 1-2 estabamos creando ocasiones como la de Messi, la de Gerard... Se veía que estábamos mejor, anque ellos han tenido un arreón en el que también han podido marcar”.

Busquets considera que el equipo azulgrana comparecerá en un buen momento ante el Real Madrid. “Al final, ante el clásico, da igual el partido anterior. Llegamos muy bien, en línea ascendente y jugamos en casa, con nuestra afición. Últimamente, hemos rendido bien en todos los clásicos”.

