Quique Setién: “Nos acomodaremos, pero necesitamos a alguien que nos ayude”

Eliminado de la Copa y derrotado en la Supercopa, el Barça aspira ahora a no ceder en LaLiga después de haber perdido el liderato en favor del Madrid (46 a 49 puntos). La trayectoria azulgrana en campo contrario ha penalizado al equipo después de perder y ganar los mismos partidos (4) empatar tres, conceder 15 goles y marcar 15, un balance equilibrado ante su visita de este domingo (21.00 horas) al Villamarín.

“Estamos dolidos y dañados por la eliminación copera pero no hay tiempo para lamentarse”, admitió Quique Setién. Es importantísimo sacar adelante el partido contra el Betis. Necesitamos por una parte romper la mala dinámica en campo contrario y, por otra, ratificar en un campo tan difícil como el Villamarín los síntomas de mejora observados en San Mamés”.

El entrenador entiende que su equipo “ha crecido” y, por tanto, la victoria sería “importantísima para pelear por el título hasta el final con quien tengamos que hacerlo. Nos daría un espaldarazo vencer en un terreno tan difícil. Los tres puntos son fundamentales. A veces las dinámicas son difíciles de cambiar”, añadió. “Influyen muchas cosas, la psicológica también”.

Los recursos barcelonistas, de todas maneras, son limitados por las lesiones y la mala planificación deportiva, que ha dejado al primer equipo con 14 fichas. “Nos acomodaremos”, respondió Setién, que tampoco podrá contar esta jornada con Piqué, sancionado. “Tenemos a varios futbolistas que se pueden acomodar a varias posiciones. Es obvio, en cualquier caso, que necesitamos a alguien para ayudarnos en la delantera, y si es posible que sea un jugador todo lo versátil que pueda”, prosiguió. “El mercado está como está y primero nos tienen que autorizar. Tenemos unos cuantos nombres, pero dependerá de las circunstancias. El refuerzo no llegará para jugar en el Villamarín.

Quique Setién tuvo palabras de elogio para algunos jugadores del Betis por los que fue preguntado, como Emerson y Loren, y reiteró su gratitud por el tiempo en que entrenó al equipo verdiblanco. “Es un partido especial porque allí pasamos dos años extraordinarios”, admitió. “Aunque cuenta con jugadores nuevos, conocemos profundamente a la mayoría, pero eso no quiere decir que los vayamos a tener controlados. Va a ser un partido muy difícil, alcanza con ver la victoria que protagonizaron contra la Real. Tienen mucha técnica, crean ocasiones, chutan. Tendremos que estar muy bien, muy bien para sacarlo adelante”.

El técnico desmintió que hubiera estado a punto de regresar al Betis cuando Rubi estaba discutido y por tanto no habría podido fichar por el Barça de no mediar el gol de Canales contra el Valencia. “No es cierto. Me alegré mucho por el gol de Canales, le quiero mucho”, explica. “No tengo más que palabras de agradecimiento por los dos años maravillosos que pasé allí. Crecí como persona y como profesional. Los dos últimos meses fueron duros, pero todo está olvidado; solo me acuerdo de lo extraordinario, de los éxitos vividos en momentos particulares, de lo valientes que fuimos. No guardo ningún rencor; entiendo la crítica. Sí que sé en qué situación estaba el Betis cuando llegamos y cómo estaba cuando nos fuimos”.

