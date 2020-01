Vince Carter, el primero que compite en la NBA en cuatro décadas diferentes

Vince Carter se ha convertido en el primer jugador de la historia que compite en cuatro décadas en la NBA. Lo consiguió al disputar el partido entre Atlanta e Indiana (116-111). Fue el partido 1.510 en la Liga regular que disputa el alero de los Hawks, que cumplirá 43 años el 26 de enero. Lleva 22 temporadas en la NBA, otro récord que bate tras superar las 21 de Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Kevin Willis y Robert Parish. Ante los Pacers, Carter anotó un triple en los 18 minutos que estuvo en la cancha. El gran protagonista fue Trae Young, con 41 puntos, mientras que por los Pacers destacó Domantas Sabonis, con 25 puntos y 11 rebotes.

Carter, elegido en el número 5 del ‘draft' de 1998 por Golden State pero traspasado de inmediato a Toronto, se estrenó en la Liga en un partido ante los Celtics el 5 de febrero de 1999. No pudo debutar antes porque aquel año se produjo un cierre patronal y la Liga no empezó hasta esa fecha. La fase regular quedó recortada a 50 partidos.

Carter era un chaval lleno de audacia con unas cualidades físicas únicas. Llegó a ser visto como uno de los posibles sucesores de Michael Jordan, contra quien llegó a jugar. Sus exhibiciones en el célebre Concurso de Mates que ganó en 2000 y su duelo en los ‘playoffs’ un año después con Allen Iverson le valieron el reconocimiento eterno de los aficionados de los Raptors. No perdió su carisma ni siquiera cuando pidió el traspaso en 2004.

Su carrera abarca dos etapas muy diferencias. En la primera etapa, fue un jugador dominante. Ganó el premio al Rookie del Año y fue ocho veces seguidas el All Star, además de conquistar la medalla de oro con la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Sidney-2000. En la segunda etapa de su larga trayectoria se convirtió en un valioso especialista que pasaba de un equipo a otro cada pocos años. Sus minutos de juego y sus promedios han ido en descenso, pero su aportación siempre ha sido interesante.

El entrenador de los Hawks, Lloyd Pierce, le permite a Carter dirigirse al equipo durante las sesiones de entrenamiento. “No quiero que las personas sientan que me estoy haciendo cargo del entrenamiento”, dice Carter. “Es solo que a veces veo cosas y es una cosa de equipo, estamos tratando de ganar. No quiero ser entrenador, ni suplantarlo, pero quiero ayudar a estos muchachos, ser un mentor, un líder del equipo, aunque no soy la estrella”.

Los 39 puntos y el décimo triple doble de Luka Doncic esta temporada, con 12 rebotes y 10 asistencias, no fue suficiente para Dallas, que perdió en la prórroga ante Charlotte (120-123). Los Mavericks no pudieron contar con Kristaps Porzingis, lesionado. Los Hornets dominaron el juego interior, con 11 puntos y 13 rebotes de Biyombo, 19 puntos de Washington, además de sus hombres exteriores, con 27 puntos y 13 asistencias de Devonte Graham, 29 puntos y 8 asistencias de Terry Rozier, y 11 puntos y 11 rebotes de Miles Bridges.

Toronto, el primer equipo en la carrera de Vince Carter, venció en Brooklyn (102-121). Pese a las bajas de Marc Gasol, Siakam y Powell, los Raptors fueron mejores gracias a los 29 puntos y 11 asistencias de VanVleet, los 26 puntos de Kyle Lowry, y los 21 puntos y 12 rebotes de Serge Ibaka.

Memphis dio la sorpresa al ganar en la cancha de Los Clippers (114-140). El equipo de Los Ángeles acusó la baja de Paul George. Los 24 puntos y 8 rebotes de Kawhi Leonard, los 24 puntos y 7 asistencias de Lou Williams y los 28 puntos y 9 rebotes de Harrell no fueron suficientes. Los Grizzlies cuadraron una actuación espléndida, especialmente su quinteto titular, con 27 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias de Jae Crowder, 24 puntos de Jaren Jackson, 22 puntos de Morant y Brooks, y 9 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones de Valanciunas.

La carrera de Vince Carter Nacido el 26 de enero de 1977 en Daytona Beach, Florida. Alero. 1,98 metros y 100 kilos Apodos: Air Canada, Vinsanity. Universidad Carolina del Norte (1995-1998) Draft 1998. 5º, Golden State Equipos: Toronto (1998-2004), Nueva Jersey (2004-2009), Orlando (2009-2010), Phoenix (2010-2011), Dallas (2011-2014), Memphis (2014-2017), Sacramento (2017-2018) y Atlanta (2018-2020). Palmarés. 8 veces All Star (2000-2007). Rookie del Año (1999). Ganador del Concurso de Mates (2000). Campeón olímpico con la selección de Estados Unidos (2000). Estadísticas Fase regular. 1.510 partidos. Promedios: 16,9 puntos; 4,3 rebotes y 3,1 asistencias. Playoffs: 88 partidos. 18,1 puntos; 5,4 rebotes y 3,4 asistencias.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.