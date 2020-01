Doncic supera a Antetokounmpo y LeBron en el primer recuento para el All Star

Luka Doncic es el hombre del momento en la NBA. El base esloveno de 19 años es el jugador más votado por los aficionados tras el primer recuento para el All Star que se celebrará en Chicago el 16 de febrero. La emergente estrella de los Mavericks ha recibido 1.073.957 otos, 599 más que el griego Giannis Anetokounmpo y 53.106 más que LeBron James.

Doncic, Rookie del Año la pasada temporada, promedia en la presente 29 puntos, 9,5 rebotes y 8,9 asistencias. El año pasado, en Charlotte, jugó el partido de las Estrellas Emergentes con la selección Resto del Mundo. No jugó el All Star a pesar de que fue uno de los más votados por los aficionados, pero el cómputo global con los votos de los jugadores y los periodistas lo dejaron fuera del encuentro estelar. Entonces, Antetokounmpo y LeBron James fueron los más votados y en consecuencia fueron los capitanes de los dos equipos del All Star.

Esta temporada, Anetokounmpo, con una media de 30,4 puntos y 13 rebotes, lidera de nuevo a Milwaukee Bucks, el equipo con mejor balance de la Liga con 31 triunfos y 5 derrotas.

Doncic encabeza la lista de bases y escoltas en la Conferencia Oeste por delante de James Harden (749.080), Damian Lillard (202.498), Stephen Curry (191.149, pese a que está lesionado) y Russell Westbrook (189.005). En la lista de alero y pívots del Oeste, tras LeBron aparecen Anthony Davis (955.246), Kawhi Leonard (740.657), Paul George (280.894), Karl-Anthony Towns (173.129), Kristaps Porzingis (171.749) y Nikola Jokic (160.934).

En el Este, los aleros y pívots más votados tras Antetokounmpo son Joel Embiid (606.534), Paskal Siakam (544.302), Jimmy Butler (431.483) y Jayson Tatum (364.137). El lituano Domantas Sabonis es décimo (67.482). La lista de bases y escoltas del Este la encabezan Trae Young (443.412), Kyrie Irving (432.481), Kemba Walker (432.031), Derrick Rose (233.669) y Zach LaVine (174.991).

Los votos de los aficionados, que pueden ser emitidos hasta el 20 de enero, determinarán el 50% para determinar los 10 titulares en el All Star. El 25% de la decisión provendrá de los votos que pueden emitir todos los jugadores de la NBA y el otro 25% de los votos de una selección de periodistas.

