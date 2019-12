Zidane: “No hay que olvidar de dónde venimos”

Contento con moderación. Ese parece ser el estado de ánimo de Zinedine Zidane, que ayer sumó su noveno partido sin perder desde la derrota de Mallorca, el punto más crítico de la temporada. Ahora, tras el trámite de Brujas en Champions del miércoles, llegan dos puertos de primera categoría, Valencia y Barcelona, con el Madrid subido en la ola de los buenos resultados, aunque sea sin alardes, como ante el Espanyol. "Estamos en buena racha, aunque lo podemos hacer mucho mejor. Nos falta muchísimo, esto es a largo plazo", apuntó el técnico madridista, que quiso dejar un mensaje: "No olvidemos de dónde venimos".

Parece que Zidane tiene en todo momento en la cabeza el nefasto final de temporada de los blancos y el difícil comienzo de esta. Ahora el panorama es mejor en el Bernabéu pese a que el nivel de juego ha bajado un poco en el equipo, posiblemente condicionado por las numerosas e importantes lesiones. "Nos ha faltado fluidez, sobre todo en la segunda parte. No nos conviene un partido a ida y vuelta", analizó, autocrítico, el francés, aunque enseguida sacaba a relucir lo bueno del resultado: "Lo importante es sacar los puntos".

Zidane volvió a dar una oportunidad a Vinicius. Las lesiones de Hazard, Bale y Lucas Vázquez abrieron el camino del brasileño, que cuajó un buen partido, aunque de nuevo se quedó sin el gol. "Lo importante es su trabajo, eso quiero destacarlo. Lo ha hecho muy bien en ataque y defensa. Está jugando menos, pero cuando le toca lo hace muy bien", apoyó el entrenador a su pupilo. "En cuanto marque uno, entrará en dinámica. Eso viene de la confianza", respondió Zidane cuando se le preguntó si está trabajando el gol con el brasileño. "No le pido gol, eso es una consecuencia de lo que pasa en el campo".

Otro brasileño preocupa al técnico. Casemiro continúa con cuatro tarjetas y si viese una en Mestalla, se perdería el Clásico contra el Barça el 18 de diciembre. "Pues tendrá que aguantar otra vez", dijo resignado Zidane, que no quiso quitarse la idea de la cabeza rápidamente: "Vamos a disfrutar de los tres puntos y ya veremos la semana que viene".

Ante el Espanyol Modric se quedó en el banquillo. Zidane descartó que fuese por descanso. "Tiene 34 años, pero está muy bien físicamente. Las rotaciones en el medio no son para descansar", señaló el entrenador, que dejó claro que irá cambiando su tripleta del centro del campo dependiendo del partido. En esa zona parece fijo Fede Valverde, que volvió a lucir potencia y criterio. Suyo fue el pase del segundo gol y estuvo en numerosas acciones de ataque, además de su habitual trabajo defensivo. "Tiene hueco para muchos años porque es muy joven. No le cuesta trabajo, ya sea con balón o sin él. Aunque todos son importantes. Isco no jugó, pero todos deben estar preparados".

Antes apareció Pablo Machín, el entrenador del Espanyol, que la semana pasada estalló tras la derrota de su equipo ante Osasuna. "Necesito hombres, no pipiolos", dijo el técnico, que este sábado estaba mucho más conforme con lo que vio en su equipo. "Hemos dado la cara ante el mejor Madrid de la temporada. Lastima que no hayamos sido eficaces en las oportunidades que hemos tenido". Sobre sus duras palabras de hace días, señaló que percibe una reacción en el día a día, pero que ratifica lo dicho entonces: "Los futbolistas me dijeron que tenía razón".

No quiso quejarse mucho Machín de algunas decisiones arbitrales que no beneficiaron al Espanyol, aunque si se pronunció sobre la entrada de Vinicius antes del descanso que pudo significar la segunda amarilla del brasileño. "El 99% de la gente que ha visto la acción piensa que merecía la tarjeta".

