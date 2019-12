Zidane: “No voy a impedir nada a Bale”

Zinedine Zidane vuelve echar un capote sobre Gareth Bale dos semanas después de que el jugador sostuviera la famosa pancarta que resumía sus prioridades: "Gales. Golf. Madrid". El entrenador del Real Madrid ha descartado prohibir al extremo la segunda de sus pasiones, un veto que sí ha impuesto la selección galesa para sus futbolistas en la próxima Eurocopa. "No voy a impedir nada a Gareth. Los jugadores son mayores y cada uno sabe lo que tiene que hacer", ha afirmado el técnico del equipo blanco en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de este viernes.

Con golf o sin él, la realidad es que Zidane no podrá contar con Bale para el partido del sábado ante el Espanyol (13.00, Movistar) en el Santiago Bernabéu, pese a que el galés se ha ejercitado este viernes sobre el césped de Valdebebas. Su lesión, asegura el técnico, se produjo en el encuentro ante el Alavés, en el que Bale partió como titular y disputó 66 minutos. "Se resentía de molestias a la vuelta, por eso no se ha entrenado con el grupo hasta hoy", ha explicado Zizou.

La baja de Bale mina las filas del equipo blanco y engrosa las de su enfermería. El galés se une a Marcelo y Hazard en la lista de lesionados, aunque es el belga el que más preocupa. "Es un poco más grave de lo previsto, pero espero que vuelva rápidamente con nosotros", ha comentado el entrenador. Ambos se perderán con toda seguridad el Clásico ante el Barcelona del miércoles 18, lo que ha dejado en cuadro la banda izquierda del Madrid. "Hazard es una baja importante, no podemos hacer nada. Hay otros y hay que seguir con los que estén", ha sentenciado Zidane, que ha respaldado al equipo médico del club.

Entre esos que están figura Vinicius. La baja prolongada de Hazard abre una vía para que el joven brasileño recupere el protagonismo que tenía la pasada temporada. Aunque Zidane es cauto: "Vinicius a estar con nosotros mañana en la convocatoria. Es su momento como es el de todos, lo importante es que estén preparados".

Las bajas obligarán al entrenador a cambiar la alineación y quizá también el sistema, aunque eso no le quite el sueño. "Es más importante el ánimo de cada partido que el sistema. A mí no me gusta hacer siempre lo mismo", ha manifestado. El técnico, que podría variar el habitual 4-3-3 por un 4-4-2, prefiere disponer un sistema para cada encuentro, pensado para cada equipo. En este caso, tendrá enfrente a un Espanyol penúltimo en Liga. Aunque advierte Zidane que "no se merece" su posición en la tabla y que es un equipo que "te la puede liar si le dejas jugar".

A Zidane no se le escapa que las lesiones pueden seguir desgastando a su plantilla "de 25 jugadores", como acostumbra a recordar ante los micrófonos. Y como la Navidad se acerca, el francés ya empieza a pensar en los regalos. Preguntado por el mercado de fichajes, el entrenador no ha aclarado si el Madrid hará algún movimiento. "No sé. Puede pasar de todo en el fútbol", ha deslizado. Aunque rápidamente ha vuelto a poner el foco en el presente: "No es el momento, ahora tenemos partido. De momento yo me quedo con mis jugadores, estoy muy contento con ellos".

